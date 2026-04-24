[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월 24일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 우수 기사를 엄선한 '투데이 ANDA'를 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달했다.
- 인텔 부활 소식과 쿠팡 한미 안보협상 영향, 尹 평양 무인기 의혹 징역 30년 구형 등 다양한 기사가 포함됐다.
- '투데이 ANDA' 외에도 연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'를 토요일 오후 3시에 주1회 제공한다.
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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
24일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲인텔 '화려한 부활'...매출·이익·전망 '트리플 서프라이즈' ▲위성락 "쿠팡, 한미 안보협상에 영향"...정동영 '구성' 발언엔 "美와 소통 중" ▲특검, '평양 무인기 의혹' 尹에 징역 30년 구형…"반국가·반국민적 범죄" ▲李대통령 "살지도 않는데 양도세 감면은 투기 권장 정책" ▲종합특검, 합참 첫 강제수사…김명수 등 '계엄 가담·2차 계엄' 의혹 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.