[종합] 7월 수출 988.9억달러 '역대 2위'…반도체 178.8% 급증

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월간 수출 역대 2위…14개월 연속 해당 월 최대

반도체 410.1억달러…2개월 연속 400억달러 상회

수입 685.6억달러…무역수지 303.2억달러 흑자

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 7월 수출이 988.9억달러를 기록하며 전년 동월 대비 62.8% 증가했다. 월간 기준으로는 지난 6월에 이어 역대 두 번째로 높은 실적이다. 반도체 수출은 178.8% 급증하며 전체 수출 증가를 이끌었다.

1일 산업통상부에 따르면 지난 7월 수출액은 988.9억달러로 전년 동기 대비 62.8% 증가했다. 수출은 14개월 연속 해당 월 기준 역대 최대 실적을 경신했다.

같은 기간 수입은 685.6억달러로 26.5% 증가했으며, 무역수지는 303.2억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 41.2억달러로 69.6% 증가하며 3개월 연속 40억달러를 넘어섰다.

◆ 반도체 수출 178.8% 급증…2개월 연속 400억달러 돌파

7월 수출을 품목별로 보면 20대 주력 수출품목 중 가전을 제외한 19개 품목 수출이 증가했다. 반도체 외 품목 수출도 전년 동기 대비 26% 늘었다.

반도체 수출은 410.1억달러로 전년 동기 대비 178.8% 급증했다. 애플의 중국산 메모리반도체 탑재 가능성과 중국의 새로운 인공지능(AI) 모델 발표 등 불확실성에도 메모리 고정가격 상승세가 이어지면서 2개월 연속 400억달러를 넘어섰다.

메모리 고정가격은 DDR5 16Gb 기준 지난 3월 31달러에서 7월 45달러로 올랐다. 낸드 128Gb도 같은 기간 17.7달러에서 30.1달러로 상승했다.

컴퓨터 수출은 47.9억달러로 404.0% 급증했다. 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대 기조가 이어지면서 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 중심으로 높은 증가율을 기록했다.

무선통신기기 수출은 18.1억달러로 51.0% 증가했다. 반도체 가격 상승에도 갤럭시 S26 등 프리미엄 제품 판매가 호조를 보였다. 디스플레이 수출도 신제품 물량 증가에 힘입어 2.4% 늘어난 16.1억달러를 기록하면서 정보기술(IT) 전 품목 수출이 증가했다.

자동차 수출은 62.4억달러로 전년 대비 7.0% 증가했다. 하이브리드차 등 친환경차 판매 호조와 주요 업체의 여름 휴가 시점 이동에 따른 기저효과가 영향을 미쳤다.

선박 수출은 액화천연가스(LNG)선과 탱커 등의 수출 물량이 늘면서 46.9% 증가한 32.9억달러를 기록했다. 선박 수출은 6개월 연속 증가세를 이어갔다.

석유제품 수출은 중동 정세 긴장이 다시 높아지면서 유가와 수출단가가 오른 영향으로 34.1% 증가한 56.8억달러를 기록했다. 다만 수출 물량은 8.8% 감소했다.

석유화학 수출은 원료인 나프타 가격 상승으로 수출단가가 높은 수준을 유지하면서 10.3% 증가한 41.8억달러를 기록했다. 내수 공급을 우선하면서 수출 물량은 9.1% 감소했다.

평택항에 수출입 컨테이너가 쌓여있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

철강 수출은 23.6억달러로 4.4% 증가했다. 유럽연합(EU)의 저율관세할당(TRQ) 도입에도 미국의 AI 데이터센터 건설과 송유관 교체 수요가 늘면서 2개월 연속 증가했다.

일반기계 수출은 첨단 제조업 투자 확대에 따라 제조장비와 기계부품을 중심으로 5.9% 증가한 45.3억달러를 기록했다. 전기기기는 전선과 전동기 등의 호조로 13.9% 증가한 17.9억달러를 기록하며 역대 7월 중 최대 실적을 달성했다.

바이오헬스 수출은 15.7억달러로 30.4% 증가했다. 바이오시밀러 제품의 시장점유율 확대와 유럽 입찰 물량 공급 증가 등에 힘입어 역대 7월 중 최대 실적을 기록했다.

화장품 수출은 미국과 유럽 등 오프라인 유통망 입점 확대 영향으로 37.8% 늘어난 13.5억달러를 기록했다. 농수산식품 수출은 라면·과자·김치 등을 중심으로 2.3% 증가한 10.9억달러로 집계됐다. 화장품과 농수산식품 모두 역대 7월 중 최대 실적을 경신했다.

생활용품 수출도 8.2억달러로 14.2% 증가하면서 주요 소비재 품목이 고른 호조세를 보였다.

◆ 중국 수출 96.2% 급증…아세안·EU 역대 최대

지역별로 보면 9대 주요 수출지역 중 독립국가연합(CIS)을 제외한 8개 지역에서 수출이 증가했다. 중국과 미국, 아세안 등 주요 수출시장이 모두 큰 폭의 증가세를 보였다.

대중국 수출은 216.8억달러로 96.2% 증가하며 2개월 연속 200억달러를 넘어섰다. 석유화학과 일반기계는 부진했지만 반도체, 비철금속, 석유제품 등이 높은 증가율을 보이면서 지난해 11월부터 9개월 연속 플러스를 기록했다.

대미국 수출은 174.3억달러로 68.7% 증가했다. 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자가 이어지면서 반도체, 컴퓨터, 전기기기, 철강 등 관련 품목 수출이 증가했다. 반면 자동차 수출은 관세에 따른 현지생산 확대 등의 영향으로 감소했다.

부산항에서 출항 중인 6800TEU급 컨테이너선 'HMM 상하이호'. [사진=뉴스핌DB]

대아세안 수출은 188.0억달러로 73.7% 급증했다. 반도체, 디스플레이, 선박 등 주력 품목이 높은 증가율을 보이면서 전 기간 월 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

대EU 수출도 93.8억달러로 55.7% 증가했다. 반도체, 컴퓨터, 선박, 석유제품 등이 고르게 늘면서 전 기간 월 기준 역대 최대 실적을 경신했다.

대중동 수출은 18.3억달러로 24.7% 증가했다. 자동차는 부진했지만 일반기계, 석유화학, 무선통신기기 등이 호실적을 기록하면서 지난 1월 이후 처음으로 증가세로 돌아섰다.

◆ 원유 수입액 54.2% 증가…무역흑자 2개월 연속 300억달러

수입은 전년 동기 대비 26.5% 증가한 685.6억달러를 기록했다. 에너지 수입은 144.8억달러로 50.1% 증가했으며, 에너지 외 수입은 540.8억달러로 21.4% 늘었다.

원유 수입 물량은 7% 증가했고 수입단가도 44% 상승했다. 이에 따라 원유 수입액은 54.2% 늘어난 93억달러를 기록했다.

비에너지 부문에서는 반도체장비 수입이 25.4억달러로 55.4% 증가했고, 석유화학 수입은 11.5억달러로 9.4% 늘었다.

7월 무역수지는 전년 동기보다 238.1억달러 증가한 303.2억달러 흑자를 기록했다. 무역수지는 2개월 연속 300억달러를 넘어섰다. 올해 1~7월 누적 무역수지는 1680억달러 흑자로 지난해 같은 기간보다 1341억달러 증가했다.

김정관 산업통상부 장관은 "7월 수출은 반기 초임에도 불구하고 900억달러대의 높은 실적을 기록했다"며 "반도체 호조세가 지속되는 가운데 20대 주력 품목 중 19개 품목이 증가하고, 반도체 외 품목도 26%의 높은 증가율을 보이는 등 우리 제품의 경쟁력을 바탕으로 수출이 다변화됐다"고 평가했다.

이어 "미국의 무역법 301조에 따른 새로운 관세조치와 주요국의 보호무역주의 강화, 중동 정세의 불확실성 등으로 앞으로 수출 여건이 녹록지 않을 것으로 예상된다"며 "통상환경 변화에 기업이 제때 대응할 수 있도록 가용한 정책수단을 총동원하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com