휴가철 고속도로 혼잡 …서울→부산 5시간30분

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사가 1일 전국 고속도로 혼잡을 예고했다
- 하계 휴가철 중 이날이 휴가지 방향 혼잡이 최대로 예상됐다
- 영동선·서울양양선 등 지방·서울 방향 정체가 종일 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 여름 휴가철을 맞은 토요일인 1일 전국 고속도로는 휴가 차량이 몰리면서 지방 방향을 중심으로 혼잡하겠다.
한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 이용 차량은 557만 대로 예상된다. 수도권에서 지방으로는 43만 대, 지방에서 수도권으로도 43만 대가 이동할 것으로 예상된다.
지방 방향 정체는 오전 6~7시 시작돼 오전 11시께 가장 혼잡하겠고, 오후 6~7시쯤 해소되겠다.
서울 방향은 오전 6~7시부터 차량이 늘어 오후 4~5시 절정에 달한 뒤 밤 11시부터 자정 무렵 해소되겠다.
도로공사는 이날 하계 휴가철(7월 25일~8월 10일) 기간 중 휴가지 방향 혼잡이 가장 심할 것으로 내다봤다. 특히 영동선과 서울양양선을 중심으로 정체가 집중될 것으로 예상했다.
이날 오전 11시 요금소 출발 기준 서울에서 지방 주요 도시까지 예상 소요 시간은 ▲강릉 4시간10분 ▲대전 2시간10분 ▲대구 4시간30분 ▲울산 5시간10분 ▲부산 5시간30분 등이다.
지방에서 서울까지는 ▲강릉 2시간50분 ▲대전 2시간 ▲대구 5시간 ▲울산 5시간40분 ▲부산 6시간 등이다.
alice09@newspim.com