한-아르헨티나, 핵심광물 협력 MOU…중남미 공급망 협력 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8월 중 원유 88만 톤 시범 수입

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 정부가 아르헨티나와 이차전지 핵심 원료 리튬을 중심으로 한 핵심광물 공급망 협력을 강화하고, 원유 88만 톤을 시범 수입을 시작으로 에너지 자원 수급도 확대해 나가기로 했다.

산업통상부는 1일 이재명 대통령의 아르헨티나 방문을 계기로 '한-아르헨티나 핵심광물 협력 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 김정관 산업통상부 장관(왼쪽)은 31일(현지시간) 아르헨티나 산마르틴 궁정에서 파블로 키르노 마그라네(Pablo Quirno Magrane) 외교·통상·종교부 장관과 핵심광물 협력을 위한 MOU 체결 서명식을 가졌다. [사진=산업통산부] 2026.08.01 alice09@newspim.com

김정관 산업부 장관은 아르헨티나 경제부와의 '한-아르헨티나 핵심광물 협력 MOU'에 정식 서명했다. 이번 MOU는 한국과 아르헨티나 정부가 자원 분야에서 체결하는 첫 공식 협력 문서다.

아르헨티나는 리튬, 구리 등 국내 첨단산업과 연계성이 높은 핵심광물이 풍부하고 광종 다변화 잠재력이 큰 국가로, 현재 우리 기업이 진출하여 리튬 생산 및 가공 프로젝트를 수행 중이다.

양국은 이번 MOU를 통해 핵심광물 관련 정책·규정·투자 제도 정보교환, 한-아르헨티나 및 제3국 내 리튬 공급망 전반(탐사-채굴-가공 등)에 대한 공동 프로젝트 촉진, 양국 지질조사기관 간 협력 확대, 국장급 핫라인 개설 등에 합의했다.

김 장관은 MOU 서명 후 루이스 안드레스 카푸토 아르헨티나 경제부 장관과 면담을 갖고, 자원, 통상, 제조 인공지능 전환(M.AX) 등으로 양국 경제협력의 외연을 확대하는 방안을 논의했다.

또한 자원 협력 분야의 아르헨티나 정부에 신속하고 예측할 수 있는 인허가 절차 운영과 인프라 확충 등 지속적인 지원을 당부했다. 아울러 양국 간 광물 협력을 구리 등 신규 광산 프로젝트에 대한 정보 공유와 우리 기업의 참여 기회 확대를 요청했다.

공급망 불확실성에 대응해 아르헨티나산 원유의 안정적인 도입처로서 협력을 확대하고, 향후 아르헨티나의 액화천연가스(LNG) 수출 잠재력을 바탕으로 중장기적인 자원 수급 협력도 모색해 나가기로 했다.

특히 8월 중 시범 도입 성격으로 원유 88만 배럴이 국내로 수입될 예정으로 내년부터 확대될 예정이다.

한편 양측은 한-메르코수르 통상협정(TA)에 대해서도 논의를 진행했다. 한-메르코수르 TA는 한국과 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이 등 남미 4개국 공동시장(MERCOSUR) 간의 통상협정으로 5년간 협상이 중단되었다가 올해 12월에 재개될 예정이다.

김 장관은 간담회에서 "어려운 현지 여건 속에서도 남미 시장 개척을 위해 치열하게 뛰고 계신 우리 기업인들의 노고에 깊이 감사드린다"라며 "기업인들의 현지 애로사항을 적극 해소하고, 경영 환경이 실질적으로 개선될 수 있도록 아르헨티나 정부와의 협력을 강화하고 세심한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

alice09@newspim.com