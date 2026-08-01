인니 대통령 "李대통령, 내게 북한 방문 요청"…청와대 "협력 방안 지속 모색 중"

4월 한-인니 정상회담 내용 언급

프라보워 "'당신이 요청하면 가겠다'고 대답"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 1일 프라보워 수비안토 대통령이 이재명 대통령의 요청이 있으면 북한을 방문해 대화의 물꼬를 트는 역할을 맡을 의향이 있다고 밝힌 것에 대해, 관련 협력 방안을 지속적으로 모색 중이라는 입장을 밝혔다.

청와대는 이날 언론 공지를 통해 "정부는 인도네시아를 비롯한 남북 모두와 우호적인 관계를 맺고 있는 국가들이 한반도 평화 공존 실현을 위해 건설적인 역할을 할 수 있다고 본다"며 "관련 협력 방안을 지속적으로 모색해 오고 있다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 4월 1일 청와대에서 국빈 방한한 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 정상회담을 시작하기 전 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 지난 4월 1일 '한-인도네시아 정상회담'에서 정부의 한반도 평화 공존 및 공동 성장 정책과 남북 대화 재개를 위한 노력을 설명하고, 인도네시아의 건설적인 역할을 당부한 바 있다. 당시 프라보워 대통령은 한반도의 비핵화와 평화에 대한 지지를 나타내기도 했다.

로이터 등 외신에 따르면, 프라보워 대통령은 지난달 31일 인도네시아 상공회의소 회의에서 이 대통령과의 정상회담을 회상하며 "북한을 방문해 어떤 형태로든 대화를 시작할 수 있겠느냐는 제안을 이 대통령으로부터 받았다"고 주장했다. 그러면서 프라보워 대통령은 "최대한의 존중과 의지를 담아 '당신이 요청한다면 가겠다'고 답했다"고 말했다.

프라보워 대통령은 또 이 대통령의 방북 요청이 비동맹과 내정 불간섭을 표방해 온 인도네시아 외교에 대한 신뢰를 보여주는 것이라고 주장했다. 그는 "인도네시아는 다른 나라 내정에 간섭할 이해관계가 없는 국가로 인식된다"며 "우리는 그 원칙을 확고히 지킨다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com