8월 첫날, 더위는 계속된다…낮 최고 32~39도 '열대야 지속'

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 토요일인 1일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 낮 최고 기온이 39도까지 치솟겠다.

기상청에 따르면 이날 낮 최고 기온은 32~39도가 되겠다.

무더위가 이어지는 지난달 30일 오전 서울 영등포구 여의대로에 아지랑이가 피어오르는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

지역별 낮 최고기온은 서울 34도, 인천 32도, 강릉 37도, 대전 35도, 광주 38도, 대구 37도, 부산·울산 39도, 제주 34도로 예측된다.

부산 중부·서부, 울산 동부, 경남 양산·창원·김해·밀양·의령·창녕·진주 등 최고기온이 39도 이상이거나 최고체감온도가 38도 이상으로 오를 가능성이 있는 지역에는 폭염중대경보가 내려졌다.

또한 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되며 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.

하늘은 이날 중부지방은 가끔 구름이 많고, 남부지방과 제주는 대체로 맑겠다.

전북동부와 전남해안에는 이날 아침까지 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 인천·경기서부와 강원내륙, 충청권, 그 밖의 전라권에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지를 중심으로 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.

기상청은 필수업무 외 모든 야외활동과 실외 작업을 최대한 중단·연기하고, 가족·이웃·독거노인 등 주변의 안전을 즉시 확인해 온열질환 증상 발생 시 119에 신고할 것을 권고했다.

alice09@newspim.com