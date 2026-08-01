민주, 오늘 충청서 첫 전당대회 합동연설회 개최...당대표 경선 결과 발표

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오전 10시 충남, 오후 2시 충북, 오후 5시 대전·세종 연설회

충청권 투표 결과, 마지막 합동연설회 대전서 공개

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 1일 차기 당대표 선출을 위해 충청권에서 나흘간 실시한 권리당원 투표 결과를 발표한다.

민주당은 지난달 28일부터 31일까지 충청권(충남·충북·대전·세종) 권리당원을 대상으로 온라인 및 ARS(자동응답) 투표를 진행한 결과를 종합해 이날 마지막 합동연설회에서 발표한다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com

합동연설회는 이날 오전 10시 충남 공주시 충청남도교통연수원부터 시작해 오후 2시 청주시 CJB미디어 센터를 거쳐 오후 5시 대전·세종의 대전컨벤션 센터에서 진행된다.

충청권 권리당원 온라인 투표에서는 세종이 41.42%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 대전 35.97%, 충북 31.02%, 충남 29.63% 순으로 나타났다.

송영길·정청래·김민석(기호순) 당대표 후보들은 이 자리에서 정견을 발표할 예정이다.

◆ '당대표 후보' 송영길·정청래·김민석, 정견 발표하며 지지 호소 예정

충남 금산군이 고향인 정청래 후보는 "충청이 낳고 대전이 키운 충청의 아들 정청래, 오직 민심, 당심, 충심, 강력한 개혁 당대표"라며 "이재명 정부와 함께 총선 승리, 정권재창출의 기획자가 되겠다"고 공언했다.

송영길 후보는 "이번 전당대회 선택의 기준은 간단하다. 대통령은 흔들 것인가. 대통령을 뒷받침할 것인가"라며 "송영길이 충청의 당원동지와 함께 승리의 바람을 만들겠다"고 강조했다.

김민석 후보는 "행정수도 문제는 노무현 대통령과 이해찬 총리로 이어진 민주당의 오랜 꿈이자 대한민국의 발전을 위해 풀어야 할 과제"라며 "당대표가 되면 세종 행정수도 특별법에서 더 나아가 세종시 발전에 분명한 진전을 이뤄내겠다"고 약속했다.

민주당은 8월 1일 충청을 시작으로 2일 부산·울산·경남, 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 호남, 16일 경기·서울 순으로 순회경선에 돌입한다. 이후 17일 대전 컨벤션센터에서 열리는 전당대회에서 당대표와 최고위원이 확정된다.

jeongwon1026@newspim.com