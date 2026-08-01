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뉴욕증시, 아마존 훈풍에 일제히 상승 마감…나스닥 1%↑

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 31일 아마존 호실적에 힘입어 일제 상승했다.
  • 아마존·MS·알파벳이 AI 투자 우려를 누그러뜨려 기술주 랠리를 이끌었다.
  • 반면 애플 급락과 연준 물가·고용 변수로 AI·증시 변동성은 여전했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아마존 15.32% 급등…애플은 공급난 경고에 7%대 하락
7월 나스닥 3.2%↓…반도체는 2008년 이후 최악의 달
다음 주 7월 고용 지표·S&P500 4분의 1 실적 발표

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 31일(현지시간) 일제히 상승했다. 아마존이 강한 분기 실적을 내놓으면서 인공지능(AI) 관련주에 대한 투자 심리가 살아난 영향이다. 반면 애플은 실망스러운 실적에 급락했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 276.97포인트(0.53%) 오른 5만2485.03을 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 52.09포인트(0.70%) 상승한 7489.72, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 251.68포인트(1.00%) 뛴 2만5373.85로 집계됐다.

이날 장세를 이끈 것은 아마존이다. 아마존은 4년여 만에 가장 큰 분기 매출 증가율을 발표하면서 15.32% 급등했다. 지난 29일 마이크로소프트(MS)의 실적과 더불어, AI 데이터센터에 대한 과잉 지출 우려를 누그러뜨렸다.

AI 인프라에 대한 막대한 투자가 수익으로 돌아오는 데 너무 오래 걸릴 수 있다는 우려는 이달 내내 글로벌 시장을 흔들었다. 최근 몇 년간 증시 랠리의 중심에 섰던 기업들에 대한 의구심으로도 번졌다.

롱보우 자산운용의 제이크 달러하이드 최고경영자(CEO)는 "아마존의 지출이 그저 무모한 도전이고 무책임한 지출이라는 걱정이 있었는데, 앤디 재시 CEO가 그런 두려움을 잠재웠다"고 평가했다.

반면 애플은 7.35% 급락했다. 공급 제약이 성장에 부담이 될 것이라고 경고하면서, 최근 아이폰 가격 인상이 소비자 수요를 약화시킬 수 있다는 우려가 커졌다. 애플의 급락에 다른 기술주가 오르고도 S&P500 기술업종지수는 0.54% 내렸다.

MS는 3.02% 올랐다. 전날 예상을 웃도는 클라우드 성장 전망을 내놓으며 15% 넘게 급등해 2008년 이후 최대 일간 상승률을 기록한 데 이은 흐름이다. 구글의 모기업 알파벳은 6.73% 상승했다. 이번 주 아마존과 MS, 알파벳은 1조5000억 달러에 가까운 시가총액을 더했다.

필라델피아 반도체지수(SOX)는 0.07% 올랐다. 지수는 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비로는 여전히 20% 넘게 낮은 수준에 머물고 있다. 반도체주는 2008년 이후 최악의 달을 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 연준 반대파 "즉각 행동해야"…내주 고용지표 주목

투자자들의 시선은 다시 거시 위험으로 옮겨가고 있다. 이번 주 미 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정에 반대표를 던진 3명의 위원은 이날 물가를 2% 목표로 되돌리기 위한 즉각적인 조치를 촉구했다. 이들은 대응이 너무 늦어지면 나중에 더 공격적인 조치가 필요해질 수 있다고 경고했다.

이번 주 연준의 금리 동결 이후 미 국채시장에서는 장기 금리가 급등하며 연준에 대한 불신을 반영하고 있다. 브라운브라더스해리먼의 엘리아스 하다드는 "견조한 미국 경제 활동이 달러에 주는 순풍은, 워시 의장이 강경한 물가 발언을 신뢰할 만한 정책으로 옮기지 못한 데 따른 부담에 압도되고 있다"며 "연준이 물가 억제에서 뒤처질 위험이 커지고 있다"고 말했다.

시장 참가자들은 다음 주 고용 지표와 실적에 주목하고 있다. 오는 8월 7일 발표되는 7월 비농업 부문 고용은 로이터 조사 기준 9만1000명 증가, 실업률 4.3%로 예상된다. 연준이 물가에 집중하는 상황이라 고용이 예상을 크게 웃돌면 경기 과열 우려가 커지며 금리 인상 베팅에 힘이 실릴 수 있다.

플랜트모란 파이낸셜 어드바이저스의 짐 베어드 최고투자책임자(CIO)는 워시 의장 체제에서 포워드가이던스가 줄어든 만큼 주요 경제 지표를 둘러싼 변동성이 커질 수 있다고 내다봤다. 그는 "노동 여건이 예상 밖으로 과열된다면 연준이 다음 회의에서 금리를 올릴 가능성이 거의 명백하게 커질 것"이라고 말했다.

다음 주에는 S&P500 기업의 4분의 1 이상이 실적을 내놓는다. 일라이릴리와 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 캐터필러, 팔란티어, 머크 등이 포함된다. 특히 오는 4일에는 스페이스X가 상장 후 첫 분기 실적을 공개한다.

애널리스트들은 S&P500 기업의 2분기 순이익이 1년 전보다 48% 급증할 것으로 예상하고 있다. AI 관련주가 그 성장의 상당 부분을 차지한다. 강한 실적 전망과 최근 주가 하락으로 S&P500지수는 예상 이익의 약 20배에 거래되고 있다. 10년 평균인 19배를 소폭 웃도는 수준이다.

월간 기준으로 다우지수는 0.32% 올랐고 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 0.13%, 3.20% 내렸다. 주간 기준으로는 다우지수가 1.04% 상승했으며, S&P500지수와 나스닥 지수가 각각 1.05%, 1.59% 올랐다.

비스포크 인베스트먼트 그룹 전략가들은 이번 주 S&P500지수가 소폭 오르는 데 그쳤지만, 지수 수준의 변화는 수면 아래에서 벌어진 엄청난 변동성을 전혀 반영하지 못한다고 지적했다. 이들은 "투자자들이 직면한 가장 큰 질문은 AI 관련 업종의 약세가 장기적 변곡점이었는지, 아니면 포트폴리오 재조정이었는지"라며 "실적은 다시 한번 매우 강했다"고 진단했다.

시장에서는 8월이 통상 증시가 약한 달이며 9월에는 더 나빠진다는 계절성에도 주목하고 있다. 네이션와이드의 마크 해킷은 "최근 변동성은 AI 서사의 근본적 악화가 시작됐다기보다 포지션 조정에 가까워 보인다"며 "다만 이 영역의 레버리지 수준이 움직임을 증폭시키는 승수처럼 작용한다"고 진단했다.

 

mj72284@newspim.com

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SK하이닉스 17년만에 상한가 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK하이닉스가 31일 장중 상한가에 진입하면서 최태원 SK그룹 회장의 반도체 승부수가 다시 주목받고 있다. 반도체 불황 속에서 SK하이닉스 인수를 밀어붙였던 최 회장이 최근 주가 급락 국면에서 개인 명의로 처음 자사주를 사들인 지 하루 만에 주가는 가격제한폭까지 올랐다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 21분 기준 SK하이닉스는 전 거래일보다 39만6000원(29.95%) 오른 171만8000원에 거래되고 있다. 장중 고가이자 가격제한폭 상단이다. 거래량은 853만6822주를 기록 중이다. 최 회장이 보유한 SK하이닉스 주식 3620주의 평가액은 현재가 기준 62억1916만원이다. 공시상 취득금액 49억31만740원과 비교하면 미실현 평가이익은 13억1884만9260원이다. [사진=뉴스핌DB, AI 인포그래픽=서영욱 기자] 매수 당일 종가인 132만2000원을 적용한 평가액은 47억8564만원으로 취득금액보다 약 1억1467만원 낮았다. 주식을 사들인 직후에는 평가손실을 기록했지만, 이튿날 주가가 상한가로 급반등하면서 하루 만에 13억원대 평가이익으로 전환됐다. 이번 매수는 단순한 내부자 주식 취득 이상의 의미로 받아들여지고 있다. 최 회장이 그룹의 사업 구조를 반도체 중심으로 바꾼 SK하이닉스 인수의 당사자인 데다, 최근에도 AI 시대 메모리 수요와 SK하이닉스의 장기 경쟁력에 대한 자신감을 거듭 드러냈기 때문이다. SK의 반도체 사업 구상은 최 회장의 부친인 최종현 선대회장 시절로 거슬러 올라간다. 최 선대회장은 1978년 선경반도체를 세우며 반도체 진출을 추진했지만 2차 오일쇼크로 계획을 접었다. 이후 최 회장이 2011년 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수를 결정하고 2012년 SK하이닉스를 출범시키면서 30여 년간 이어진 반도체 사업 구상이 현실화됐다. 최 회장은 당시 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 말했다. SK하이닉스 인수는 당시에도 순탄한 결정은 아니었다. 반도체 업황이 침체돼 있었고, 정유·통신을 주력으로 하던 SK와의 사업적 연계가 뚜렷하지 않다는 반대 의견이 적지 않았다. 15년 전 업황 부진기에 회사 인수를 결정했던 최 회장이 이번에는 주가 급락기에 직접 주주로 나섰다는 점도 주목된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 전날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매입했다. 최 회장이 SK스퀘어를 통하지 않고 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다. 취득단가는 주당 135만3677원이며 총취득액은 49억31만740원이다. 내부자거래 사전공시 기준인 50억원보다 9968만9260원 적다. 현행 자본시장법상 상장사 임원이나 주요주주가 발행주식 총수의 1% 이상 또는 50억원 이상을 거래하려면 거래 개시 30일 전까지 매매계획을 공시해야 한다. 거래 수량이 발행주식 총수의 1% 미만이면서 거래금액도 50억원 미만이면 사전공시 의무가 면제된다. 시장에서는 최 회장이 사전공시 의무가 발생하지 않는 범위에서 매입 규모를 최대한 늘려 최근 급락장에서 신속하게 책임경영 의지를 나타낸 것이라는 해석이 나온다. 한편 최 회장은 지난 17일 열린 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주식에 대해 "샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라며 "메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 주면 우상향으로 간다"고 자신감을 내비친 바 있다. dconnect@newspim.com 2026-07-31 14:38
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민주당 당대표 여론조사 보니 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 적합도·선호도 여론조사에서 일반 국민은 정청래 후보, 민주당 지지층에선 김민석 후보가 앞서는 흐름이다. 오는 8월 1일 충청권 첫 지역 순회 합동 연설회와 경선 결과 발표를 앞두고 있어 민주당 전대 열기가 더욱 후끈 달아오르고 있다.     [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com ◆ NBS, 정청래 21% 김민석 19% 송영길 6% 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접조사를 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면, 차기 당대표 적합도 정청래 후보 21%, 김민석 후보 19%, 송영길 후보 6% 순이었다. 민주당 지지층에서는 김 후보 34%, 정 후보 29%, 송 후보가 9%로 나타났다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. ◆ 오마이뉴스 민주당 지지층, 김민석 41.6% 정청래 37.7% 송영길 9.5% 오마이뉴스 의뢰로 여론조사기관 에스티아이(STI)가 지난 27~28일 전국 18살 이상 성인 남녀 중 민주당 지지층과 무당층 1184명을 대상으로 실시한 당대표 후보 지지도 조사에서 김 후보 41.6%, 정 후보 37.7%, 송 후보 9.5%였다. 오마이뉴스 조사는 구조화된 질문지를 사용한 휴대전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다.  ◆ 뉴스토마토, 정청래 36.9% 김민석 28.0%, 송영길 9.2% 뉴스토마토가 여론조사 전문기관 미디어토마토에 의뢰해 지난 27~28일 전국 18살 이상 남녀 1033명을 대상으로 한 조사에서는 차기 당대표 선호도 1순위로 정 후보가 36.9%였다. 김 후보는 28.0%, 송 후보는 9.2%였다.  민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 정 후보 38.9%보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 11.2%였다.  선호투표제 도입에 맞춰 실시한 2순위 선호도 조사에서는 송 후보가 33.9%로 가장 높은 응답을 받았다. 이어 김 후보가 12.9%, 정 후보 9.0% 순이다. 송 후보를 2순위로 선택한 57.9%는 김 후보를 1순위로 꼽았다. 36.9%는 정 후보를 선택했다. 미디어토마토 조사는 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐다. 민주당은 이번 당대표 선거에 선호투표제를 처음 도입했다. 선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 배분한다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-07-31 10:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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