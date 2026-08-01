李대통령, 아르헨 정상회담…내년부터 아르헨산 원유 수입 본격화

위성락 안보실장 현지 브리핑

핵심 광물 MOU 체결…리튬·구리 밸류체인 전반 투자 확대

이중과세방지협정 타결·한-메르코수르 무역협정 재개 추진

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 아르헨티나를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 31일(현지시간) 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 갖고 핵심 광물 공급망 협력과 에너지, 투자 환경 개선을 포함한 다방면의 실질 협력 방안에 합의했다.

특히 내년부터 아르헨티나산 원유 수입을 본격화하기로 하면서 원유 공급망 관리 능력도 한층 높아질 전망이다.

위성락 청와대 국가안보실장은 이날 아르헨티나 부에노스아이레스 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 양국 정상회담의 핵심 성과를 발표했다.

위성락 청와대 국가안보실장이 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 양국 정상회담의 핵심 성과를 발표하고 있다. [사진=KTV]

◆ 리튬·구리 밸류체인 협력 강화…내년부터 원유 수입 본격화

양국은 이번 방문을 계기로 핵심 광물 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 핵심 광물 관련 정책과 투자 제도 정보를 공유하고, 리튬 탐사·채굴 등 밸류체인 전반에서 양국 기업의 투자와 공동 프로젝트를 추진한다. 기존 리튬 사업에 대한 아르헨티나 정부의 지원 의지를 재확인하고 구리 등 새로운 핵심 광물 분야로 우리 기업의 투자 기회를 확대할 방침이다.

에너지 수급 대응력도 대폭 강화된다. 한국 기업이 올해 시범 도입한 아르헨티나산 원유를 내년부터 본격 수입할 수 있도록 양국 정부가 협력하기로 했다.

위 실장은 "중동 지역에 집중된 우리 원유 수입선을 남미로 넓히고 지정학적 불확실성을 줄여서 에너지 수급의 대응력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "양국은 앞으로 원유뿐 아니라 천연가스와 원자력 등으로 에너지 협력의 범위를 확대하고 구체적인 협력 사업을 발굴해 나가기로 했다"고 밝혔다.

아르헨티나를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁에서 열린 환영행사에서 하비에르 밀레이 대통령과 공식 기념촬영을 마친 뒤 악수하고 있다. [사진=KTV]

◆ 이중과세방지협정 타결…메르코수르 무역협정 재개 및 K-푸드 진출 기반 마련

한국 기업의 현지 진출과 투자를 도울 제도적 기반도 공고해졌다. 양국은 이중 과세 방지 협정을 최종 타결해 아르헨티나 진출 우리 기업의 과세 부담을 줄이고 투자 여건의 예측 가능성을 높였다.

아울러 한국과 메르코수르(남미공동시장) 간 무역 협정 협상의 조속한 재개를 추진해 남미 시장 접근성을 확대하기로 했다. 식품 분야에서는 한국이 아르헨티나의 고위생감시국으로 지정될 수 있도록 협의를 적극 추진해 현지 등록에 필요한 시간과 비용을 절감하고 K-푸드의 진출 확대를 모색한다.

◆ 경제·에너지 위원회 재가동…운전면허 상호인정 등 후속 조치 속도

양국 정상회담 성과를 지속적으로 관리할 후속 추진 체계도 정비됐다. 양국은 경제공동위원회와 에너지자원협력위원회를 재가동하기로 합의했다. 경제공동위에서는 교역·투자 및 기업 애로사항을 점검하고, 에너지자원협의위에서는 리튬·구리·원유·가스·원자력 등 협력 과제를 집중 협의한다.

이 외에도 운전면허 상호인정 협정의 조속한 체결 추진과 함께 방산·우주·남극·보건 분야의 신규 협력 사업 발굴, 문화·교육·인적 교류 확대에 합의했다.

위 실장은 "양 정상은 이번 방문을 계기로 양국 관계의 새로운 도약 기반을 마련했다고 평가하고, 교역·투자뿐 아니라 핵심 광물, 에너지 공급망, 인공지능(AI), 방산, 검역 등 다방면에서 양국이 호혜적인 실질 협력을 확대해 나가자고 하였다"며 "특히 효율과 속도를 중시하는 양 정상의 공통의 강점을 통해 국민이 체감하는 성과를 신속히 만들어 나가자는 데 뜻을 함께 하였다"고 설명했다.

the13ook@newspim.com