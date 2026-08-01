전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.01 (토) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

[종합] 李대통령, 미·남미 순방 마무리…"글로벌 AI 중심국 입지 확보"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 31일 남미 순방을 마무리하며 글로벌 AI 허브 비전을 제시했다
  • 브라질·칠레·아르헨티나와 핵심 광물·무역·에너지 협력으로 AI 공급망과 남미 시장 접근성을 확대했다
  • 브라질·칠레·아르헨티나 정상과 신뢰를 구축해 G20 의장국·유엔 해양총회 공조 기반을 다졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

위성락 안보실장 현지 브리핑
샌프란시스코서 빅테크 CEO 면담…AI 공급망 중심축 도약
브라질·칠레·아르헨 등 남미 3국과 핵심 광물·에너지 네트워크 완성
한-메르코수르 무역협정 연내 재개 합의…2억8천만 거대 시장 개척

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 아르헨티나를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 31일(현지시간) 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과의 정상회담을 마치면서 미국 샌프란시스코와 브라질·칠레·아르헨티나 남미 3국을 아우르는 순방이 거의 막바지에 이르렀다.

이 대통령은 이날 호르헤 마크리 부에노스아이레스 시장 접견과 동포 간담회를 끝으로 아르헨티나 방문 일정을 마칠 예정이다.

청와대는 이 대통령 취임 후 가장 길고 가장 많은 도시를 방문한 이번 정상외교가 한국이 글로벌 인공지능(AI) 핵심 국가로 거듭나는 계기를 마련했다고 평가하고 있다.

위성락 청와대 국가안보실장은 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 순방 성과를 종합적으로 발표했다.

이재명 대통령이 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK 회장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. [사진=청와대]

◆ 메모리 반도체 넘어 '글로벌 AI 허브'로…빅테크 연계하고, 광물도 확보

위 실장은 이번 순방의 첫 번째 성과로 "대한민국이 글로벌 AI 중심 국가로서 대체 불가한 핵심국이자 허브로 자리매김해 나가겠다는 담대한 비전을 국제사회에 제시하고 이를 위해 국가와 기업을 아우르는 협력의 토대를 마련할 수 있었다는 것"을 꼽았다.

이어 "대한민국이 메모리 반도체의 강력한 공급국을 넘어서서 거대한 글로벌 AI 공급망의 중심축으로 거듭날 수 있는 협력 관계를 구축하는 계기가 됐다"고 강조했다.

이 대통령은 미국 샌프란시스코에서 빅테크와 벤처캐피털 업계 최고경영자(CEO)들을 만나 협력 비전을 구체화했다. 이후 남미 3국과의 협력을 통해 AI 하드웨어와 데이터센터 구축 등에 필요한 핵심 광물 공급망을 국가 차원에서 다졌다.

브라질과는 핵심 전략 광물 공동성명을 체결했으며, 리튬·구리 매장량 세계 1위인 칠레, 리튬 매장량 세계 4위인 아르헨티나와 각각 양해각서(MOU)를 체결해 광물 협력 체계를 완성했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 지난 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 열린 한-브라질 정상회담 확대회담에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.29 photo@newspim.com

◆ 남미 거대 시장 접근성 확대…무역 장벽 완화

두 번째 성과는 남미 경제 대국들과의 교역·투자 장벽을 낮추고 에너지 수입선을 넓힌 것이다. 메르코수르(남미공동시장) 주도국인 브라질, 아르헨티나와 '한-메르코수르 무역협정' 협상을 연내 재개하기로 합의했다.

위 실장은 "한-메르코수르 무역협정이 타결된다면 2억8000만 인구의 거대 시장에 우리 상품의 원활한 수출길이 열리게 된다"고 짚었다.

또한 칠레와는 자유무역협정(FTA) 현대화 논의를 본격화하고, 한-브라질 경제통상위원회 가동, 한-아르헨티나 이중과세방지협정 타결 등으로 남미 3개국과의 교역 장벽을 제거해 나가기로 했다.

브라질과의 재생에너지 협력 MOU와 아르헨티나산 원유 도입 본격화 등 에너지 수입 다변화도 이뤄냈다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일(현지시간) 오후 칠레 산티아고 시내의 한 호텔에서 열린 '한-칠레 비즈니스 라운드테이블'에서 참석자들과 단체 사진을 촬영하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.31 pcjay@newspim.com

◆ 정상 간 돈독한 신뢰 구축…'G20 의장국·유엔 해양총회' 공조 확보

이 대통령은 이번 남미 순방으로 브라질·칠레·아르헨티나 남미 핵심 3개국 정상과 신뢰 관계를 구축하며 우군을 확보했다.

브라질과는 수교 이래 유례가 없던 1년간 5차례 만남과 5개월 만의 상호 방문을 성사해 양국 간 전략적 교두보를 확보하는 정상 공동성명을 채택했다.

아르헨티나와는 22년 만의 양자 방문을 이뤄내며 정상외교를 본격 재가동했다.

위 실장은 "이로써 이 대통령은 취임 후 러시아를 제외한 주요 20개국(G20) 회원국과 모두 양자 회담을 가졌다"며 "2028년 우리의 G20 의장국 활동을 위한 지지 기반을 다졌다"고 했다.

칠레와는 기후변화, 해양, 남극 등 의제에서 공조를 확인했으며, 2028년 유엔 해양총회 공동 개최 성공을 위해 협력하기로 뜻을 모았다.

위 실장은 "정부는 이번에 남미 3개국과의 정상외교에서 이뤄진 합의가 구체적인 사업과 성과로 이어질 수 있도록 후속 조치를 차질 없이 추진해 나가겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 지난 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 한-브라질 정상회담 소인수 회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.29 photo@newspim.com

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하이닉스 17년만에 상한가 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK하이닉스가 31일 장중 상한가에 진입하면서 최태원 SK그룹 회장의 반도체 승부수가 다시 주목받고 있다. 반도체 불황 속에서 SK하이닉스 인수를 밀어붙였던 최 회장이 최근 주가 급락 국면에서 개인 명의로 처음 자사주를 사들인 지 하루 만에 주가는 가격제한폭까지 올랐다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 21분 기준 SK하이닉스는 전 거래일보다 39만6000원(29.95%) 오른 171만8000원에 거래되고 있다. 장중 고가이자 가격제한폭 상단이다. 거래량은 853만6822주를 기록 중이다. 최 회장이 보유한 SK하이닉스 주식 3620주의 평가액은 현재가 기준 62억1916만원이다. 공시상 취득금액 49억31만740원과 비교하면 미실현 평가이익은 13억1884만9260원이다. [사진=뉴스핌DB, AI 인포그래픽=서영욱 기자] 매수 당일 종가인 132만2000원을 적용한 평가액은 47억8564만원으로 취득금액보다 약 1억1467만원 낮았다. 주식을 사들인 직후에는 평가손실을 기록했지만, 이튿날 주가가 상한가로 급반등하면서 하루 만에 13억원대 평가이익으로 전환됐다. 이번 매수는 단순한 내부자 주식 취득 이상의 의미로 받아들여지고 있다. 최 회장이 그룹의 사업 구조를 반도체 중심으로 바꾼 SK하이닉스 인수의 당사자인 데다, 최근에도 AI 시대 메모리 수요와 SK하이닉스의 장기 경쟁력에 대한 자신감을 거듭 드러냈기 때문이다. SK의 반도체 사업 구상은 최 회장의 부친인 최종현 선대회장 시절로 거슬러 올라간다. 최 선대회장은 1978년 선경반도체를 세우며 반도체 진출을 추진했지만 2차 오일쇼크로 계획을 접었다. 이후 최 회장이 2011년 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수를 결정하고 2012년 SK하이닉스를 출범시키면서 30여 년간 이어진 반도체 사업 구상이 현실화됐다. 최 회장은 당시 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 말했다. SK하이닉스 인수는 당시에도 순탄한 결정은 아니었다. 반도체 업황이 침체돼 있었고, 정유·통신을 주력으로 하던 SK와의 사업적 연계가 뚜렷하지 않다는 반대 의견이 적지 않았다. 15년 전 업황 부진기에 회사 인수를 결정했던 최 회장이 이번에는 주가 급락기에 직접 주주로 나섰다는 점도 주목된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 전날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매입했다. 최 회장이 SK스퀘어를 통하지 않고 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다. 취득단가는 주당 135만3677원이며 총취득액은 49억31만740원이다. 내부자거래 사전공시 기준인 50억원보다 9968만9260원 적다. 현행 자본시장법상 상장사 임원이나 주요주주가 발행주식 총수의 1% 이상 또는 50억원 이상을 거래하려면 거래 개시 30일 전까지 매매계획을 공시해야 한다. 거래 수량이 발행주식 총수의 1% 미만이면서 거래금액도 50억원 미만이면 사전공시 의무가 면제된다. 시장에서는 최 회장이 사전공시 의무가 발생하지 않는 범위에서 매입 규모를 최대한 늘려 최근 급락장에서 신속하게 책임경영 의지를 나타낸 것이라는 해석이 나온다. 한편 최 회장은 지난 17일 열린 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주식에 대해 "샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라며 "메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 주면 우상향으로 간다"고 자신감을 내비친 바 있다. dconnect@newspim.com 2026-07-31 14:38
사진
민주당 당대표 여론조사 보니 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 적합도·선호도 여론조사에서 일반 국민은 정청래 후보, 민주당 지지층에선 김민석 후보가 앞서는 흐름이다. 오는 8월 1일 충청권 첫 지역 순회 합동 연설회와 경선 결과 발표를 앞두고 있어 민주당 전대 열기가 더욱 후끈 달아오르고 있다.     [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com ◆ NBS, 정청래 21% 김민석 19% 송영길 6% 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접조사를 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면, 차기 당대표 적합도 정청래 후보 21%, 김민석 후보 19%, 송영길 후보 6% 순이었다. 민주당 지지층에서는 김 후보 34%, 정 후보 29%, 송 후보가 9%로 나타났다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. ◆ 오마이뉴스 민주당 지지층, 김민석 41.6% 정청래 37.7% 송영길 9.5% 오마이뉴스 의뢰로 여론조사기관 에스티아이(STI)가 지난 27~28일 전국 18살 이상 성인 남녀 중 민주당 지지층과 무당층 1184명을 대상으로 실시한 당대표 후보 지지도 조사에서 김 후보 41.6%, 정 후보 37.7%, 송 후보 9.5%였다. 오마이뉴스 조사는 구조화된 질문지를 사용한 휴대전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다.  ◆ 뉴스토마토, 정청래 36.9% 김민석 28.0%, 송영길 9.2% 뉴스토마토가 여론조사 전문기관 미디어토마토에 의뢰해 지난 27~28일 전국 18살 이상 남녀 1033명을 대상으로 한 조사에서는 차기 당대표 선호도 1순위로 정 후보가 36.9%였다. 김 후보는 28.0%, 송 후보는 9.2%였다.  민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 정 후보 38.9%보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 11.2%였다.  선호투표제 도입에 맞춰 실시한 2순위 선호도 조사에서는 송 후보가 33.9%로 가장 높은 응답을 받았다. 이어 김 후보가 12.9%, 정 후보 9.0% 순이다. 송 후보를 2순위로 선택한 57.9%는 김 후보를 1순위로 꼽았다. 36.9%는 정 후보를 선택했다. 미디어토마토 조사는 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐다. 민주당은 이번 당대표 선거에 선호투표제를 처음 도입했다. 선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 배분한다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-07-31 10:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동