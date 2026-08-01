李대통령, 부에노스아이레스 시장 접견… "기후변화 타격 속 교민 배려 감사"

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마크리 시장 "한국문화 거리에 넘쳐나고

K-팝 콘서트 항상 성공적 반응 놀라워"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 아르헨티나를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 31일(현지시간) 부에노스아이레스 시내 한 호텔에서 호르헤 마크리 부에노스아이레스 시장을 접견하고 기후변화 대응과 교민 사회 지원 방안을 논의했다.

이 대통령은 이날 접견에서 변덕스러운 기후변화 속에서 아르헨티나가 농업 등에서 겪는 타격을 언급하며 마크리 시장과 의견을 나눴고, 부에노스아이레스에 거주하는 2만여 명의 한국 교민들에 대한 시 차원의 각별한 배려와 지원에 감사를 표했다.

아르헨티나를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁에서 열린 환영행사에서 하비에르 밀레이 대통령과 공식 기념촬영을 마친 뒤 악수하고 있다. [사진=KTV]

◆"한국 문화 거리에 넘쳐나고 K-팝 콘서트 항상 성공적"

이에 마크리 시장은 한인 사회가 아르헨티나의 역동적인 문화 융합과 다양성을 보여주는 자부심이라고 화답했다.

이 대통령은 부에노스아이레스의 날씨를 화두로 올리며 "기후변화 때문에 날씨의 변덕이 특히 더 심해진 것 같다"고 말했다. 이어 "아르헨티나는 농업이 차지하는 비중이 큰데, 기후변화에 따른 타격이 상당히 있을 것 같다"고 우려했다.

마크리 시장은 "전례 없는 강우량이 기록되고 있어 대비를 많이 하고 있다"면서 "과거 매우 건조해 농작이 어려웠던 지역이 최근 늘어난 강우량 덕분에 비옥해지고 있다"며 변화의 긍정적인 측면도 함께 설명했다.

이에 이 대통령은 "좋은 것이 나쁜 것일 수도 있고, 나쁜 것이 좋은 것일 수도 있다"고 공감을 표했다.

이 대통령은 이어 문화 공연장 확보 등 교민 사회에 베푼 시의 지원에 사의를 표했다.

마크리 시장은 "부에노스아이레스는 다양성을 특징으로 각 문화가 역동성 있게 서로 융합하는 도시"라며 "한인사회는 아르헨티나에 적극적으로 통합돼 하나가 됐다"고 평가했다.

아울러 "한국 문화가 거리에 넘쳐나고 K-팝 콘서트가 항상 성공적인 반응을 이끌어내고 있다"며 "한국의 소프트파워가 강화되고 있다는 점이 놀랍다"고 강조했다.

​이날 면담은 한 측에서 조현 외교부 장관, 위성락 국가안보실장, 이종환 주아르헨티나 대사, 임웅순 안보실 2차장, 강유정 수석대변인이 참석했다. 아르헨 측에서는 풀비오 폼페오 비서실장 겸 국제관계 차관, 가브리엘라 리카르데스 문화장관, 에스키벨 사보르 정부시민연대차관, 아나 씨우티 국제협력국장이 자리했다.

the13ook@newspim.com