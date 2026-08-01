'관저 이전 특혜 의혹' 윤한홍 의원, 특검 피의자 조사 출석

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 윤석열 정부 당시 대통령실 관저 이전 과정에서 공사 특혜 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 국회의원이 1일 2차 종합특별검사팀에 출석했다.

윤 의원은 이날 오전 9시30분께 피의자 신분으로 특검에 출석했다.

윤한홍 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

윤 의원은 윤석열 정부 당시 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 관저 이전을 총괄하면서 관저 부지 변경 및 공사 업체 선정에 부당하게 관여해 직권남용권리행사방해 혐의를 받는다.

종합특검팀은 2022년 4월 윤 의원이 김건희 여사, 21그램 대표 김모 씨와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 대상지가 변경된 점에 주목하고 있다.

당초 대통령 관저는 육군참모총장 공관으로 이전될 예정이었으나, 김 여사의 답사 이후 합당한 이유 없이 외교부 장관 공관으로 관저 위치가 바뀌었다는 게 특검팀 시각이다.

윤 의원은 김오진 전 국토교통부 1차관에게 김 여사와 친분이 있는 인테리어 업체 21그램을 시공사로 선정하라고 지시했다는 의혹도 받는다. 특검팀은 이로 인해 종합건설업 면허가 없는 무자격 업체인 21그램이 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약하는 특혜를 받은 것으로 보고 있다.

21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체다. 실제 김 여사는 21그램 김 대표의 배우자와 친분이 두터운 것으로 알려졌다.

특검팀은 지난 3월 '1호 강제수사'로 윤 의원을 압수수색 한 뒤 관련 수사를 이어왔다. 관저 이전 관련 예산 전용 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관과 김대기 전 대통령실 비서실장 등을 기소했고, '봐주기 감사 의혹'과 관련해서는 유병호 감사위원을 구속수사 중이다.

특검팀은 관저 공사 수주 목적으로 김씨의 아내 조모씨가 2022년 5월 688만원 상당의 '디올 3종(재킷 16개, 벨트 7개, 팔찌 4개)'을 김 여사에게 건넸다고 보고 있다.

지난달 22일에는 김 여사를 피의자 신분으로 불러 관저 이전 관련 금품 수수 의혹을 집중 조사했다.

alice09@newspim.com