[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월20일

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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

20일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲한국 '고유가 충격' 다시 오나...美·이란 종전 담판 '안갯속' ▲"100만 배럴급 유조선, 호르무즈 빠져나와 국내 입항 예정" ▲'호르무즈 몸값' 놓고 내부 충돌 이란 혁명수비대, 주도권 잡나 ▲李대통령, 모디 총리와 재회…간디 추모공원 찾아 "평화정신 계승" ▲당신의 클릭이 스타를 만든다… '마이 케이팝 스타' 글로벌 인재 발굴 시동 등 다양한 기사가 있습니다.

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'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.

연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.