[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월13일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 13일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 청년 자격증 취업난, 티웨이항공 무급휴직, 환율 1510원 전망 등 실렸다.
- K스타 월드스타는 토요일 주1회 연예 스포츠 뉴스를 보낸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
13일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[청년 취업 대란] 자격증 6개 따는데, 200만원 든다 "돈 없으면 취업도 못해" 청년들 눈물 ▲'중동발 고유가·적자 늪' 티웨이항공, 결국 무급휴직 단행 ▲호르무즈 해협 역봉쇄로 환율 1500선 근접…시중은행 "이번 주 1510원 전망" ▲삼성전자 노조 "45兆 성과급 달라"…R&D·투자 흔들리나 ▲1주택자 '갭투자' 봉쇄...비거주땐 대출 신규·연장 불허 검토 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.