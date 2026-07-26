李대통령 부부, 美 샌프란 '피어39' 방문…현지 시민들과 소통

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 미국 샌프란시스코 피어39를 방문해 시민·관광객들과 소통했다
- 대통령 부부는 총영사에게 도시재생·해양생태 설명을 들으며 바다사자 서식지와 상점·거리 풍경을 둘러봤다
- 대통령 부부는 환영 인사에 손 흔들고 악수·사진 촬영으로 화답했고 청와대는 양국 국민 우호 증진 계기라 밝혔다
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손인사, 하이파이브, 기념사진 촬영까지
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 미국을 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사는 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코의 복합 문화·상업 공간인 '피어39'를 방문해 시민들과 대화하며 소통했다.
26일 안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 이 대통령과 김 여사가 피어39에서 현지 시민들과 세계 각국 관광객들을 직접 만나 인사를 나눴다고 소개했다.
피어 39는 바다사자 서식지와 식당, 상점, 거리 공연 등이 어우러진 복합 문화·상업 공간이다. 연간 약 1500만 명이 방문하는 명소이며, 과거 산업시설이었던 부두를 새로운 명소로 재탄생한 도시재생의 모범사례로 꼽힌다.
안 부대변인은 "이 대통령 부부는 임정택 주샌프란시스코 총영사로부터 피어39의 도시 재생 과정, 지역의 해양 생태 등에 대한 설명을 들으며 곳곳을 둘러봤다"며 "이 대통령 부부는 길가의 상점과 거리 풍경을 살펴보고, 해안가를 찾아 바위와 부잔교 위에서 휴식을 취하고 있는 바다사자들의 모습도 지켜봤다"고 설명했다.
이 대통령 부부가 모습을 보이자 현장 곳곳에서는 "환영합니다(Welcome)" "반갑습니다(Nice to meet you)" 등의 환영 인사가 이어졌다. 시민과 관광객들은 "대한민국 대통령(South Korea's President)!"이라고 외치며 맞이했다.
이 대통령 부부는 시민과 관광객들에게 일일이 손을 흔들어 인사하고 악수와 하이파이브를 나눴으며, 기념사진 촬영 요청에도 흔쾌히 응했다.
한 외국인 관광객은 자신의 딸이 한국에서 공부하기를 희망한다며 한국에 대한 관심을 전했고, 이 대통령 부부는 반가움을 표하며 함께 기념사진을 촬영했다.
이 대통령 부부는 뒤이어 샌프란시스코의 오랜 식당인 스코마스 레스토랑으로 자리를 옮겨 현지 음식으로 저녁 식사를 하고 일정을 마무리했다.
안 부대변인은 "이번 방문은 격식 있는 공식 행사장을 벗어나 현지 시민들의 일상 속에서 자연스럽게 교감하고, 세계 각국 관광객들과 직접 소통하기 위해 마련됐다"며 "시민들과 관광객들의 환영과 이 대통령 부부의 화답은 양국 국민 간 우호를 한층 더 깊게 하는 계기"라고 밝혔다.
pcjay@newspim.com