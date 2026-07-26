월요일 수도권·강원 비 소식...28일부터 전국 무더위

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 26일 전국 대부분 폭염특보를 발효했다
- 27일 수도권·강원에 비 뒤 28일 전국 폭염 시작된다
- 29일부터 8월 2일까지 맑고 최고 39도 무더위 계속된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 다음 주(27일~8월 2일)는 장마가 그치고 본격적으로 폭염이 시작될 전망이다. 주 초반까지 수도권과 강원 지역을 중심으로 비가 내리다가 28일 이후부터 전국 무더위가 예상된다.
26일 기상청에 따르면 27일 수도권과 강원도에 비 소식이 있다. 남부 지방은 가끔 구름이 많겠다. 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기·서해5도 10~40㎜ ▲강원 내륙·산지 10~40㎜ ▲강원 동해안 5~20㎜ ▲울릉도·독도 5~10㎜ 등이다. 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 28~35도로 예상된다.
28일은 전국에서 구름이 많다가 오전부터 맑아지겠다. 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 29~37도로 예보됐다.
29일부터 8월 2일까지는 전국이 대체로 맑겠다. 중부 지방은 가끔 구름이 많겠다. 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 31~39도를 오갈 전망이다.
기상청은 "이번 예보 기간에는 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 무더운 날이 많겠고 열대야가 나타나는 곳도 많겠으니 건강관리에 유의하기 바란다"고 당부했다.
한편 26일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐다. 낮 최고기온은 29~37도로 예보됐다. 전남 광양, 경북 고령·포항·경주, 경남 양산·의령 등에는 폭염 중대경보가 발효됐다.
blue99@newspim.com