송영길 "李 흔드는 세력에 당 맡길 수 없어…정치 떠난 평론가, 與 전대 개입"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 송영길 후보가 26일 전당대회에서 개혁 논쟁은 잘못된 질문이라고 말했다.
- 송 후보는 진짜 쟁점은 대통령을 지키며 개혁을 완성할 것인지, 대통령을 흔들다 개혁을 실패할 것인지라고 주장했다.
- 그는 이재명 대통령을 당의 기둥이라며 대통령을 지키는 당대표가 돼 개혁과 정권 재창출을 이루겠다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 당대표 경선에 출마한 송영길 후보가 26일 "이번 전당대회에서 개혁이냐 아니냐로 묻는 분들이 있다"며 "정치를 떠난 평론가가 사실상 여당 전당대회에 개입하며 대통령을 흔들기 때문에 나오는 질문"이라고 지적했다.
송 후보는 "전북에서 당원 동지들을 만나며 다양한 의견을 들었는데, (이 질문은) 잘못된 질문"이라며 "검찰개혁, 사법개혁은 어느 한 후보의 것이 아니다. 세 후보 모두의 약속이고, 당원의 명령"이라고 했다.
송 후보는 "진짜 질문은 '대통령을 지키며 개혁을 완성할 것인가?', '개혁의 도그마에 빠져 대통령을 흔들다 개혁까지 실패할 것인가?'이다"라며 "집을 고치겠다며 기둥을 흔드는 목수에게 집을 맡길 수는 없다. 이재명 대통령은 민주당의 기둥"이라고 했다.
이어 "기둥이 무너지면 고치던 지붕이 무너지듯 개혁도, 정권도 함께 무너진다"며 "정권을 잃으면 곱절로 역공을 당하게 된다"고 짚었다.
그러면서 "개혁의 완성은 정권 재창출"이라며 "대통령을 지키며 추진하는 개혁만이 끝까지 간다. 대통령을 흔들며 구호만 외치는 개혁은 특정 정치인들이 박수는 받을지 몰라도 총선 패배와 정권교체로 끝난다"고 했다.
그는 "이번 전당대회는 대통령 곁을 지키며 성공하는 개혁의 길을 열어낼 대표를 뽑는 선거"라며 "당원 동지 여러분.
당의 기둥인 대통령을 지켜달라. 나는 대통령을 흔드는 대표가 아니라, 그 기둥을 든든하게 받치는 버팀목 같은 대표가 돼 당을 지켜내겠다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com