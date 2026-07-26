젤렌스키 "러, 북한군 3만명 추가 파병 원해"

AI 핵심 요약beta
- 젤렌스키가 25일 러시아의 북한군 3만명 추가 파병 추진을 주장했다.
- 그는 보로네시에서 북한군 수용 준비가 6월부터 진행됐다고 밝혔다.
- 또 러시아가 북한의 전쟁학습을 돕고 아시아도 위협된다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 러시아가 북한으로부터 3만명의 추가 파병을 원하고 있다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 현지시간 25일 주장했다.
젤렌스키는 이날 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 올린 글에서 "지난 6월부터 러시아의 보로네시에서 이들(북한군)을 수용하기 위한 준비가 진행 중"이라며 이같이 밝혔다. 보로네시는 우크라이나와 국경을 맞대고 있는 지역이다.
그는 또 "북한이 탄도미사일 발사대를 러시아에 추가 배치하려고 준비 중"이라며 "이것은 우크라이나에만 위협이 되는 것이 아니다"라고 했다. 젤렌스키는 "러시아가 북한의 전쟁수행 방법 습득과 무기 개량 및 실적 경험 축적을 돕고 있다"며 "이 모든 것은 북한 미사일의 사정거리에 있는 아시아 모두에게 위협이 된다"고 했다.
앞서 최선희 북한 외무상은 지난 18일 러시아를 공식 방문했는데, 이 자리에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 전쟁 수행에 도움을 준 북한 지도부에 재차 감사를 표했다.
북한은 지난 2024년 6월19일 러시아와 '포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약'을 맺었다. 해당 조약에 바탕해 북한은 그해 10월 러시아 파병을 시작, 지금까지 4차례에 걸쳐 약 2만명의 병력을 쿠르스크 지역에 보낸 것으로 추정된다.
osy75@newspim.com