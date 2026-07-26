중동 전쟁에 물류비 급등…수출기업 86% "수익성 악화"

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 26일 수출기업 설문조사를 실시해 운임·조달비 부담 급증을 확인했다.
- 응답 기업들은 운임과 원자재 비용 급등에도 비용의 대부분을 제품 가격에 반영하지 못했다고 했다.
- 이로 인해 올해 상반기 영업이익률이 다수 기업에서 하락했으며 물류비 부담은 3분기에도 이어질 전망이다.
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무협 "유류할증료·내륙 운송비 인상 이어져 3분기도 부담 지속"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 중동 전쟁 여파로 국제 유가와 해상 운임이 급등하면서 국내 수출기업들의 물류비 부담이 커지고 있는 것으로 나타났다.
한국무역협회가 수출 제조기업 219개사를 대상으로 실시한 설문조사 결과, 응답 기업의 83.1%는 가장 큰 애로사항으로 운임 상승을 꼽았다. 원자재·부품 조달비용 상승을 지목한 기업도 56.6%에 달했다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 이달 24일 기준 3062포인트로 중동 전쟁 이전보다 2.3배 높아졌다.
하지만 비용 증가분을 제품 가격에 반영한 기업은 많지 않았다. 응답 기업의 78.1%는 비용 상승분의 20% 미만만 판매가격에 반영한다고 답했으며, 32.9%는 가격에 전혀 반영하지 못했다고 응답했다. 반면 비용의 80% 이상을 가격에 전가한 기업은 5.5%에 그쳤다.
수익성도 악화됐다. 응답 기업의 85.9%는 올해 상반기 영업이익률이 하락했다고 답했으며, 이 가운데 39.3%는 영업이익률이 3~5%포인트 감소했다고 밝혔다.
무역협회는 유가가 다소 안정됐지만 유류할증료와 내륙 운송비 인상 등이 이어지면서 물류비 부담이 3분기에도 지속될 것으로 전망했다. 한재완 무역협회 물류서비스실장은 "운임 상승분이 제품 가격에 충분히 반영되지 못해 수출기업의 수익성 악화가 이어지고 있다"고 말했다.
syu@newspim.com