정점식 "李, 보완수사권 유독 침묵…폐지시 정부·여당 동반 몰락"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표는 26일 보완수사권 폐지와 관련 이재명 대통령의 침묵을 비겁하다고 비판했다
- 정 원내대표는 민주당이 강성 당원 눈치를 보며 보완수사권 폐지 속도전을 벌이고 있다고 지적했다
- 그는 보완수사권 폐지 통과와 재의요구권 포기 시 정부와 여당이 동반 몰락하고 국민의 심판을 받을 것이라 경고했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 =정점식 국민의힘 원내대표는 26일 보완수사권 폐지 문제와 관련해 "유독 이재명 대통령은 침묵 중이다"며 "앞으로 일어날 범죄대란과 여론의 역풍이 두렵기 때문"이라고 비판했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 "퇴임 이후 대통령 본인의 안전 보장만 염두에 두고 있다. 정치를 이렇게 비겁하게 해서야 되겠냐"고 했다.
정 원내대표는 "비겁하기는 민주당 의원들도 마찬가지"라며 "강성 당원 눈치를 보면서 보완수사권 폐지 속도전을 벌이고 있다. 전당대회 출마자들은 보완수사권 폐지를 득표 레버리지로 활용하고 있다"고 거듭 비판했다.
이어 "대통령과 여당이 국민의 생명과 안전을 정치공학의 저울 위에 올려놓고, 추악한 흥정을 하고 있다"며 "나라를 팔아먹은 것만 매국이 아니다. 국민을 팔아먹은 것도 매국"이라고 짚었다.
그러면서 "온 국민이 당신들의 추악한 거래를 똑똑히 지켜보고 있다. 반드시 심판받을 것"이라며 "만약 보완수사권 폐지가 본회의 표결을 통과하고 대통령이 재의요구권마저 포기한다면, 바로 그 순간부터 정부와 여당은 동반 몰락"이라고 했다.
chogiza@newspim.com