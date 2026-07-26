LG전자 인스타뷰 냉장고, 글로벌 누적 판매 530만대 돌파

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 26일 인스타뷰 냉장고가 글로벌 누적 530만대 판매를 돌파했다고 밝혔다
- 2016년 출시된 인스타뷰는 10년간 1분에 1대꼴로 팔리며 북미·유럽·신흥시장까지 판매가 확대됐다
- 문을 두 번 두드려 내부를 확인하는 특수 코팅 유리 기술로 에너지 효율을 인정받고 다수 디자인상을 수상했다
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북미·유럽서 인기 입증…'노크온' 혁신으로 디자인·사용 경험 차별화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자는 세계 최초로 선보인 '인스타뷰(InstaView·국내명 노크온)' 냉장고의 글로벌 누적 판매량이 지난달 기준 530만대를 돌파했다고 26일 밝혔다.
2016년 첫 출시된 인스타뷰 냉장고는 지난 10년간 약 1분에 1대씩 판매된 셈이다. 지역별로는 북미가 전체 판매량의 약 30%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났고, 유럽도 20%에 육박하는 비중을 기록했다. 최근에는 아시아와 중남미 등 신흥시장에서도 프리미엄 가전 수요 확대에 힘입어 판매가 늘고 있다.
인스타뷰는 냉장고 문을 두 번 두드리면 내부 조명이 켜져 문을 열지 않고도 식재료를 확인할 수 있는 기능이다. LG전자가 자체 개발한 특수 코팅 유리를 적용해 평소에는 거울처럼 보이다가 두드리면 투명하게 변하며, 냉기 손실을 줄여 에너지 효율과 식재료 보관 성능도 높였다.
제품 경쟁력은 해외에서도 인정받았다. 영국 IT 전문 매체 트러스티드리뷰는 직관적인 사용자 경험을, 프랑스 레뉴메리크는 실용성과 디자인, 온도 유지 성능 등을 높이 평가했다. 제품은 레드닷, iF, IDEA 등 세계 3대 디자인 어워드와 CES 혁신상 등을 수상하며 디자인과 기술력을 인정받았다.
김재일 LG전자 키친솔루션사업부장은 "AI와 혁신적인 냉장·보관 기술을 바탕으로 고객의 식생활을 더욱 편리하고 즐겁게 만들어 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com