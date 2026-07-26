SKT, 스타트업에 AI 모델 'A.X K1' API 지원

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 26일 스타트업에 A.X K1 API를 지원하는 AX-LLM 사업에 참여했다고 밝혔다.
- SK텔레콤은 협업 신청을 가장 많이 받아 팀리미티드·퍼셀리·데브올컴퍼니 등 3곳을 선정했다.
- 선정 스타트업은 연말까지 쇼핑·마케팅·채권관리 분야 AI 서비스를 개발·실증하고 SK텔레콤은 사업화 검증을 지원한다.
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연말까지 API 제공·사업화 지원…국산 AI 생태계 확대 나서
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤은 중소벤처기업부가 추진하는 '2026년 모두의 챌린지 AX-LLM' 사업에 참여해 국내 스타트업에 자체 인공지능(AI) 모델 'A.X K1' API를 지원한다고 26일 밝혔다.
이 사업은 스타트업이 국산 대규모언어모델(LLM)을 활용해 AI 서비스를 개발·검증할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. SKT는 정부 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 통해 개발한 A.X K1의 활용 범위를 확대하기 위해 참여했다.
SKT는 참여 기업 가운데 가장 많은 협업 신청을 받았으며 심사를 거쳐 팀리미티드, 퍼셀리, 데브올컴퍼니 등 3개사를 협업 대상으로 선정했다.
선정 기업들은 연말까지 A.X K1 API를 제공받아 개인화 쇼핑, AI 마케팅, 연체채권 관리 등 분야의 AI 서비스를 개발하고 실증한다. SKT는 스타트업 육성 프로그램 'SKTCH with AI'와 연계해 서비스 고도화와 사업화 검증도 지원할 계획이다.
엄종환 SK텔레콤 지속가능경영실장은 "스타트업과 협력을 통해 독자 AI 모델 활용을 확대하고 국내 AI 생태계 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com