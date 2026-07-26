한화오션, FPSO 표준화로 남미·서아프리카 수주전 공략

AI 핵심 요약beta
- 한화오션이 26일 남미 특화 표준 FPSO 기본설계로 ABS·DNV 인증을 획득했다고 밝혔다.
- 표준 FPSO 설계로 설계·조달·건조 기간을 단축하고 원가 경쟁력을 높이는 전략을 추진하고 있다.
- 서아프리카·남미 표준 FPSO 포트폴리오를 갖춘 한화오션은 지역별 특화 플랫폼으로 글로벌 수주 경쟁력을 강화할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 부유식 원유 생산·저장·하역설비(FPSO)의 설계 표준화를 앞세워 남미와 서아프리카 해양플랜트 시장 공략을 강화한다.
한화오션은 남미 지역에 특화한 '표준 FPSO 기본설계'에 대해 미국 선급 ABS의 기본설계검토 인증과 노르웨이 선급 DNV의 개념승인을 획득했다고 26일 밝혔다.
이번 인증 과정에서는 선체와 선박 기능 시스템, 상부 구조물, 계류 시스템 등 FPSO 전 분야의 주요 설계 문서와 기술 기준이 검증됐다. 국제 규정과 선급 요구사항에 대한 적합성도 확인받았다.
FPSO는 해저 유전에서 원유와 가스를 끌어 올려 처리·저장한 뒤 운반선에 하역하는 해양 설비다. 최근 남미와 서아프리카 심해 유전을 중심으로 신규 발주가 확대되고 있다.
한화오션은 프로젝트마다 설계를 새로 만드는 기존 방식에서 벗어나 검증된 표준 플랫폼을 활용하는 전략을 추진하고 있다. 표준 설계를 적용하면 고객 요구에 맞춘 변경 작업을 줄여 설계·조달·건조 기간을 단축하고 원가 경쟁력을 높일 수 있다.
앞서 한화오션은 서아프리카 심해에 적용할 수 있는 표준 FPSO 개념설계를 개발해 2024년 ABS와 프랑스 선급 BV의 개념승인을 획득했다. 이번 남미 모델을 추가하면서 두 지역을 아우르는 표준 FPSO 포트폴리오를 갖추게 됐다.
한화오션 관계자는 "지역별 특성과 요구에 최적화한 표준 플랫폼을 기반으로 글로벌 FPSO 수주 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com