HD현대삼호, 美 타코마항 크레인 수주…MASGA 항만으로 확장

AI 핵심 요약beta
- HD현대삼호가 26일 WUT와 타코마항 크레인 4기 공급 계약을 체결했다
- 노후 크레인 교체와 컨테이너선 수용 확대 위해 2028년까지 설계·제작·설치한다
- 포스코 철강재 적용으로 조선·항만·철강 기술 결합해 MASGA 협력 외연을 넓힌다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대삼호가 미국 타코마항 항만크레인 수주를 따내며 한미 조선협력 프로젝트인 '마스가(MASGA)'의 사업 영역을 항만 인프라로 확대한다.
HD현대는 HD현대삼호가 HMM의 미국 계열사 워싱턴항만터미널(WUT)과 항만크레인 4기 공급계약을 체결했다고 26일 밝혔다.
이번 계약은 미국 워싱턴주 타코마항에서 운영 중인 노후 크레인을 교체하고 대형 컨테이너선 수용 능력을 높이기 위한 터미널 현대화 사업이다.
HD현대삼호는 안벽크레인 2기와 야드크레인 2기의 설계와 제작, 운송, 설치, 시운전을 턴키 방식으로 수행해 2028년까지 인도할 예정이다.
WUT는 현재 타코마항에서 안벽크레인 8기를 운영하고 있다. 이 가운데 4기는 HD현대삼호가 1999년 공급한 장비다. 이번 사업을 통해 노후 안벽크레인 2기를 교체하고 야드크레인 2기를 추가해 하역 능력과 운영 안정성을 높일 계획이다.
신규 크레인에는 포스코가 생산한 철강재가 적용된다. HD현대는 조선·항만 장비·철강 산업의 국내 기술력이 결합된 사업이라는 점에서 MASGA 협력의 외연을 넓히는 사례가 될 것으로 보고 있다.
HD현대삼호는 1985년부터 미국 주요 항만에 항만크레인 20기를 공급해왔다. 회사는 기존 장비 운용 경험과 미국 항만 현장에 대한 이해가 이번 수주에 긍정적으로 작용한 것으로 평가했다.
HD현대삼호 관계자는 "친환경·고효율 항만 장비 개발을 확대해 MASGA 프로젝트의 성공을 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com