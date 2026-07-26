김정은, 전승절 앞두고 노병들에게 선물…평양에서 경축 행사 준비도

AI 핵심 요약beta
- 김정은 위원장이 26일 전쟁 노병들에게 선물을 보냈다
- 노병들은 김정은의 은정에 감사 인사를 전했다고 했다
- 북한은 27일 전승절을 맞아 평양에서 경축행사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전승절 기념 열병식은 없을 듯
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김정은 북한 국무위원장은 북한이 '전승절'로 기념하는 6.25 전쟁 정전협정 체결 73주년을 하루 앞두고 노병들에게 선물을 보냈다.
북한의 대외매체 조선중앙통신은 26일 김 위원장이 노병들에게 선물을 보내며 "전쟁노병동지들이 건강한 몸으로 앉아만 계셔도 우리 당과 인민에게는 무한한 힘이 되고 우리 혁명에 커다란 고무로 된다고 말했다"고 보도했다.
통신은 이어 노병들과 가족들이 "긍지높은 삶과 행복을 누리도록 크나큰 은정을 거듭 베풀어주시는 원수님께 고마움의 인사를 삼가 드리였다"고도 보도했다. 행사 참석를 위해 전쟁 노병들과 전시공로자들은 전날(25일) 평양에 도착한 상태다.
통신은 "조국해방전쟁 승리 73돌 경축행사가 수도 평양에서 성대하게 진행되게 된다"며 "평양에 도착한 그들(노병)을 노동당 중앙위원회 간부들이 평양역과 해당 숙소들에서 따뜻이 맞이했다"며 "수도의 거리들에서 시민들과 청소년 학생들이 전쟁 노병들과 전시공로자들이 탄 버스 행렬을 향해 존경과 축하의 인사를 보냈다"고 전했다.
북한은 6·25전쟁에서 미국에 승리했다고 주장하며 정전협정 체결일인 7월 27일을 국가 명절인 '전승절'로 부른다. 올해는 북한이 중시하는 정주년(5년이나 10년 단위로 꺾어지는 해)이 아닌 만큼, 무기를 총동원하는 대규모 열병식은 실시되지 않을 것으로 관측된다．
pcjay@newspim.com