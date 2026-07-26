남미 순방 앞둔 李대통령…"무역 협상 재개·AI 핵심 광물 협력 강화 추진"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 25일 메르코수르와 무역협상 재개를 밝혔다
- 한국과 남미가 핵심 광물·AI 협력을 강화해야 한다고 했다
- 한-칠레 FTA 현대화로 경제·사회 협력을 넓히자고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"한-남미, 모두 도움되는 가치 사슬 구축"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 미국과 남미 3개국(브라질·칠레·아르헨티나)을 순방 중인 이재명 대통령이 25일(현지 시간) 남미 공동시장(메르코수르)과의 무역 협상을 재개하고 인공지능(AI) 시대 핵심 광물 협력 강화를 추진하겠다는 구상을 전했다.
이 대통령은 이날 공개된 스페인 EFE 통신과 서면 인터뷰에서 "메르코수르 회원국들은 농업, 식량 생산, 에너지, 핵심 광물 분야에서 글로벌 선도국이며, 한국은 첨단 제조업, 디지털 기술, 조선, 배터리, 혁신 분야의 글로벌 선도국"이라며 "이러한 강점을 결합한다면 양 지역 모두에 도움이 되는 회복력 있는 가치 사슬을 구축할 수 있다"고 밝혔다.
현재 미국 샌프란시스코에서 순방 일정을 소화 중인 대통령은 곧 브라질로 이동한다. 지난 2월 서울에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과의 정상회담 자리에서 이 대통령은 '한-메르코수르 무역 협정' 협상 재개에 대한 지지를 받아낸 바 있다.
이 대통령은 "보호 무역주의 확산, 지정학적 긴장, 공급망 교란, 에너지 안보에 대한 우려가 커지는 상황일수록 각국에는 신뢰할 수 있는 파트너와 명확한 규범과 상호 신뢰에 기반한 무역이 필요하다"며 "앞으로 한국-남미 협력은 단순히 제조업 제품을 통해 천연자원을 교환하는 관계로 정의되어서는 안 된다"고 강조했다.
그러면서 이 대통령은 "혁신과 투자, 기술, 그리고 인재를 통해 함께 가치를 창출하는 관계가 되어야 한다"고 덧붙였다.
이 대통령은 이를 위해 2004년 체결·발효된 한국 최초의 자유무역협정인 한-칠레 자유무역협정(FTA)을 현대화하는 등 남미와의 경제 협력 구조를 현대화하는 게 필요하다고도 했다.
이 대통령은 "(한-칠레 FTA 체결 뒤) 20여 년이 지났다"며 "우리는 디지털 무역, 환경 협력, 노동 기준, 성 평등, 혁신과 같은 새로운 분야를 반영해 이 협정을 현대화할 기회를 맞은 것"이라고 했다.
아울러 이 대통령은 "남미에서 한국에 대한 관심이 K팝과 드라마를 넘어 음식, 뷰티, 관광, 기술, 교육, 창의 산업으로 확대되고 있다"고도 평가했다.
끝으로 이 대통령은 "우리의 목표는 분명하다. 한국과 남미가 경제적으로 성공적인 관계를 넘어 사회 간 교류와 미래 세대 협력에 깊이 뿌리내린 관계를 구축하는 것"이라고 강조했다.
pcjay@newspim.com