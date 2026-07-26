보훈부, 27일 '유엔군 참전의 날 기념식'…참전용사·공로자에 정부 포상

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- 국가보훈부가 27일 서울 여의도 KBS홀에서 유엔군 참전의 날 기념식을 개최한다고 밝혔다.
- 이번 기념식에는 22개국 유엔참전용사와 유가족·학생·시민 등 1000여명이 참석하고 유엔참전용사 등 3명에게 정부 포상이 수여된다.
- 프랑스 참전용사에게 화랑 무공훈장, 호주·미국 관련 인사에게 국민훈장과 국민포장이 수여되며 권오을 장관은 참전용사 정신 계승을 강조했다.
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22개 참전국 용사,유·가족 등 1000여 명 참석
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 국가보훈부가 6·25전쟁에서 헌신한 유엔참전용사의 공헌을 기리기 위해 '유엔군 참전의 날 기념식'을 개최한다고 26일 밝혔다.
보훈부 이날 보도자료를 내고 오는 27일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 유엔군 참전의 날 기념식을 연다고 밝혔다.
이번 기념식은 자유민주주의를 지켜낸 유엔참전용사에 대한 감사와 그들의 헌신을 토대로 이뤄낸 평화와 번영을 미래세대에도 이어가겠다는 메시지를 전달하기 위해 마련됐다.
참석자는 미국·프랑스·필리핀·콜롬비아 등 22개 참전국에서 방한한 유엔참전용사와 유·가족을 비롯해 ▲6·25참전유공자 ▲주한 참전국 외교사절 ▲에티오피아 유엔참전용사 후손(강뉴합창단) ▲학생 ▲시민 등 1000여명이다.
보훈부는 이중 유엔참전용사를 비롯해 참전용사 명예 선양과 동맹 강화에 이바지한 공로자 3명에게 정부 포상을 수여한다.
화살머리고지 등 전투에 참여해 핵심 통신요원으로 활동하다 현재 프랑스 참전협회에서 활동 중인 꼴롱 가르시아 참전용사는 '화랑 무공훈장'을 받게 된다.
화랑 무공훈장은 대한민국 무공훈장 중 4등급에 해당한다. 전투에 참가해 용감히 헌신·분투하거나 다대한 전과로 공적이 뚜렷한 유공자에게 수여한다.
1954년부터 1955년까지 한국에서 호주군으로 근무, 전역후 호주한국전참전용사회(KVAA)에서 활동 중인 존 로더릭 먼로 참전용사에겐 국민훈장(석류장)이 수여된다. 한국전쟁 참전용사의 딸이자 전사자의 조카로 텍사스에 한국전쟁 참전기념비 건립을 주도한 셰리 스튜어드 씨는 국민 포장을 받는다.
권오을 보훈부 장관은 "고귀한 가치와 정신을 우리 국민과 세계인이 기억하고 계승해 나갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
pcjay@newspim.com