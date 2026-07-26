정의선의 '피지컬 AI' 구상…현대차그룹, 실리콘밸리 전진기지 강화

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AVP 실리콘밸리 신설…자율주행·로보틱스 연구개발 강화

글로벌 기술 인재 확보부터 과학 생태계 조성까지 협력 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 미국 샌프란시스코를 피지컬 인공지능(AI) 전략의 핵심 거점으로 삼고 기술과 인재, 과학 분야를 아우르는 현지 협력을 확대한다.

자동차와 로봇 등 개별 기기의 지능화를 넘어 생산시설과 도시 전체를 AI로 연결한다는 비전 아래 세계적인 기술기업과 연구기관, 인재가 밀집한 샌프란시스코 베이 에어리어를 미래 사업의 전진기지로 활용한다는 전략이다.

현대차그룹은 정의선 회장이 24일(현지시간) '샌프란시스코 AI 서밋'에서 도시 단위 통합 지능화를 목표로 한 피지컬 AI 비전을 공개한 데 맞춰 현지 혁신 생태계와의 연계를 강화한다고 26일 밝혔다.

(왼쪽부터) 지난 4월 미국 샌프란시스코 현지에서 열린 현대차그룹과 익스플로라토리움의 전략적 파트너십 체결식에서 현대차그룹 정의선 회장, HMG브랜드경험담당 지성원 부사장, 익스플로라토리움 린지 비어만(Lindsay Bierman) 관장, 윌리엄 F. 멜린(William F. (Bill) Mellin) 이사회 의장이 기념 촬영을 하는 모습. [사진=현대차그룹]

◆자동차·로봇 넘어 도시 전체 지능화

현대차그룹의 피지컬 AI 비전은 자동차와 로봇 등 개별 디바이스의 지능화에서 출발한다. 이후 생산 전 공정을 AI로 연결하는 AI 팩토리 등 공간의 지능화를 거쳐 궁극적으로 도시 단위 통합 지능화로 확장하는 것이 핵심이다.

이를 위해 제조와 모빌리티, 로보틱스 분야에서 축적한 양산 역량에 글로벌 빅테크의 소프트웨어와 AI 인프라, 알고리즘 기술을 결합할 방침이다.

엔비디아와 웨이모, 구글 딥마인드 등과의 전략적 협력도 확대한다. 엔비디아와는 양사의 피지컬 AI 기술을 결합한 '로봇 레퍼런스 플랫폼'을 구축하고, 새만금 AI 밸리 투자를 통해 국내 로봇·AI 생태계의 경쟁력도 높일 계획이다.

◆현대 크래들 이어 'AVP 실리콘밸리' 신설

현대차그룹은 2011년 실리콘밸리에 글로벌 오픈이노베이션 조직인 '현대 벤처스'를 설립한 뒤 2017년 '현대 크래들'로 개편했다. 현대 크래들은 AI와 자율주행, 로보틱스, 스마트시티 분야의 유망 스타트업을 발굴하고 투자와 공동 사업을 추진해 왔다.

최근에는 AVP(Advanced Vehicle Platform)본부 산하에 'AVP 실리콘밸리'를 신설했다. 현대 크래들이 외부 스타트업 발굴과 협력을 담당한다면, AVP 실리콘밸리는 자율주행과 AI, 로보틱스, 소프트웨어를 결합하는 현지 연구개발 거점 역할을 맡는다.

조직은 NASA와 애플, 도요타리서치인스티튜트, 엔비디아 등에서 자율주행과 로보틱스, 컴퓨터 비전 분야의 경력을 쌓은 제레미 마 전무가 이끈다.

현대차그룹은 현지 기술기업과 연구기관, 전문 인력과의 접점을 넓혀 미래 모빌리티 플랫폼 개발 속도를 높일 방침이다.

(왼쪽부터) 지난 4월 미국 샌프란시스코 현지에서 열린 현대차그룹과 익스플로라토리움의 전략적 파트너십 체결식에서 현대차그룹 HMG브랜드경험담당 지성원 부사장, 장재훈 부회장, 정의선 회장, 익스플로라토리움 윌리엄 F. 멜린(William F. (Bill) Mellin) 이사회 의장, 린지 비어만(Lindsay Bierman) 관장, 앤 리처드슨(Anne Richardson) 최고경험책임자(CXO)가 기념 촬영을 하는 모습. [사진=현대차그룹]

◆9월 글로벌 기술 인재 확보 나서

현대차그룹은 오는 9월 실리콘밸리에서 'HMG 테크 탤런트 포럼'을 열고 글로벌 기술 인재 확보에 나선다.

행사에는 AI와 소프트웨어, 로보틱스, 미래 모빌리티 분야의 인재들이 참여한다. 현대차그룹은 주요 경영진과 연구개발 인력이 그룹의 미래 비전과 기술 성과를 소개하고 참가자들과 협력 가능성을 논의할 예정이다.

포럼과 연계해 그룹 최초의 통합 채용 프로그램인 'HMG 글로벌 테크 탤런트 채용'도 진행한다. 단순한 인재 채용을 넘어 글로벌 기술 인재들과 장기적인 네트워크를 구축한다는 목표다.

◆익스플로라토리움과 과학관 조성

기술과 인재뿐 아니라 과학·문화 분야의 협력도 확대한다.

현대차그룹은 지난 4월 샌프란시스코의 체험형 과학관 익스플로라토리움과 전략적 파트너십을 맺었다. 이를 바탕으로 2032년 서울 글로벌비즈니스콤플렉스에 체험형 과학관을 조성할 예정이다.

익스플로라토리움의 전시 기획과 과학교육 경험을 국내에 도입해 기초과학에 대한 관심을 높이고 미래 산업을 이끌 인재를 양성한다는 구상이다.

현대차그룹 관계자는 "글로벌 혁신 생태계와의 협력을 바탕으로 미래 모빌리티를 넘어 피지컬 AI 시대를 선도할 것"이라며 "인류와 미래 사회에 기여하는 새로운 가치를 지속해서 창출하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com