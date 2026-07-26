KB국민은행, JP모간 블록체인망 활용 수출입 결제 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 26일 JP모간 키넥시스 기반
- 수출입 기업결제 서비스를 내달 출시했다
- 미국 등 10개국 달러송금 결제속도 단축해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국경 간 결제 속도·효율성 개선
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 글로벌 블록체인 결제 인프라를 도입해 기업금융 경쟁력 강화에 나섰다.
KB국민은행은 JP모간의 블록체인 결제 네트워크 '키넥시스(Kinexys)'를 활용한 수출입 기업결제 서비스를 내달 출시한다고 26일 밝혔다.
이번 서비스는 양사가 체결한 국경 간 결제 혁신 협약을 기반으로 추진된 것으로, 국내 금융권에서 해당 네트워크를 기업 결제에 적용하는 것은 처음이다.
키넥시스는 JP모간이 운영하는 기관 전용 블록체인 결제 인프라로, 누적 거래 규모가 4조 달러를 넘고 하루 평균 70억 달러 이상의 거래가 이뤄지고 있다. 기존 SWIFT망과 연계해 실시간에 가까운 국제 결제와 송금이 가능하며, 자동화된 결제 기능도 제공한다.
국민은행은 이 네트워크를 활용해 수출입 기업의 해외 결제 속도를 크게 단축할 계획이다. 특히 시차가 큰 미국과 중동 지역 거래에서 결제 지연을 줄이고, 기업의 자금 회전 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
서비스는 국내 영업점과 싱가포르 지점에서 이용할 수 있으며, 미국 달러 송금을 중심으로 한국, 미국, 싱가포르, 사우디아라비아, 인도, 태국, 카타르, 아랍에미리트, 바레인, 남아프리카공화국 등 10개국 간 거래를 지원한다.
peterbreak22@newspim.com