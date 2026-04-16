[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월16일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 16일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 반도체 자급 꿈꾸는 머스크가 삼성 등에 도움 요청했다.
- 이 대통령이 세월호 기억식에 참석해 책임 통감했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
16일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲'반도체 자급' 꿈꾸는 머스크...삼성 등 반도체 기업에 "도와 달라" ▲李대통령, 현직 최초 세월호 기억식 참석…"대통령으로서 무거운 책임 통감" ▲구윤철 "세종시에 '한미전략투자공사' 설립…성장률 2% 사수" ▲중동 해빙모드에 달러값 8일째 '뚝'...월가 "더 떨어진다" 베팅 ▲변시 합격자 75% 취업난...중소 로펌 "수습 뽑느니 AI 쓰죠" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.