[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월10일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 10일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 여야가 26.2조 추경 합의하고 소득하위 70% 지원금을 유지했다.
- 이대통령이 기간제법 실업 강제라며 민주노총 대화 참여를 부탁했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
10일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲여야, 26.2조 추경 합의...소득하위 70% 지원금 유지 ▲李대통령 "기간제법이 실업 강제…민주노총, 사회적 대화 참여 부탁" ▲與 지지율 최고치로 野 압도...헌법 개정·피해지원금 긍정 여론 '우세' ▲이창용 "스태그플레이션 가능성 낮지만…최악 땐 배제 못해" ▲이창용 "스태그플레이션 가능성 낮지만…최악 땐 배제 못해" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.