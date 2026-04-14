[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월14일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 14일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 김건희 증언 거부와 이재명 주택정책 다주택자 배제 기사가 실렸다.
- 美이란 종전협상 핵 문제와 청년 취업난 세종 집무실 공사 소식이 포함됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
14일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲김건희, 34분간 '증언 거부'...尹은 상체 돌려 부인만 응시▲"복사하는 직원도 빼라" 李, 주택정책서 '다주택자 완전 배제' ▲ 美·이란 종전협상 핵심은 '핵' "20년 봉인" vs "5년 한시" ▲[청년 취업 대란] "지방·3600만원도 OK"…눈 낮춰도 갈 곳 없다 ▲대통령 세종 집무실 본격화…청와대 "15일 부지 조성공사 공고" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.