[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월 17일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 17일 투데이 ANDA 뉴스레터를 배달했다.
- 글로벌 반도체 전쟁 속 삼성 노조 파업 손실 경고와 이 대통령 홍해 원유 운송 성과를 실었다.
- 코로나 매미 변이 확산 당부와 국민의힘 경선 후보 확정 기사를 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
17일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲글로벌 반도체 전쟁 치열한데…삼성 노조 "파업땐 30조 손실" 으름장 ▲李대통령 "한국 선박, 홍해 통해 원유 운송…원팀으로 움직인 성과" ▲코로나 새 변이 '매미' 전세계 확산…질병청, 고위험군 접종 당부 ▲국민의힘, 대구시장 '유영하 vs 추경호' 충북지사 '윤갑근 vs 김영환' 확정 ▲신현송 '스테이블코인 입장' 선회에도...가상자산법, 또 밀리나 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.