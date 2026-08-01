이번주 국내 주요 금융일정(8.3~8.7)

AI 핵심 요약beta
- 금융위와 금감원이 2일 APG 총회 참석 결과를 발표했다
- 금감원은 2일 대포폰 제로로 불법사채 차단 방안을 냈다
- 금융위·한은은 4일부터 통신사기법 개정안과 통계 기능을 시행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8월 2일(일요일)
금융위원회, 국제자금세탁방지기구 아·태 지역기구(APG) 연차총회 참석 결과(12시)
금융감독원, 불법사채의 집요한 공격, 이제 "대포폰 제로"로 차단합니다!(12시)
8월 3일(월요일)
금융감독원, '26년 상반기 기업의 직접금융 조달실적(6시)
8월 4일(화요일)
금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 「통신사기피해환급법」 및 시행령 개정안 시행(15시)
금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 「통신사기피해환급법」 시행령 개정안 시행(15시)
한국은행, 경제통계시스템(ECOS) 속보 및 잠정 표시 기능 신설(14시)
한국은행, 2026년 제13차 (7.16일 개최, 통화정책방향 회의) 금통위 의사록 공개(16시)
8월 5일(수요일)
금융감독원, 실효성 있는 투자자 보호 체계 마련을 위한 「파생결합상품 제도개선 간담회」 개최(10시)
한국은행, 2026년 7월말 외환보유액(6시)
한국은행, BoK 이슈노트: 서비스수출 관점에서 본 관광산업의 성장효과와 정책방향(12시)
8월 6일(목요일)
한국은행, 2026년 6월 국제수지(잠정)(8시)
8월 7일(금요일)
금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
ssup825@newspim.com