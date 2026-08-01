민주당 대전시당위원장에 장종태..."당원 중심 '원팀' 이끌 것"

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최종 득표율 53.68%...박용갑 후보 제치고 선출

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 더불어민주당 신임 대전시당위원장에 장종태 국회의원(서구갑)이 선출됐다.

1일 민주당 대전시당에 따르면 이날 대전컨벤션센터(DCC)에서 정기당원대회를 열고 차기 시당위원장으로 장 의원을 선출했다.

장종태 민주당 대전시당위원장. [사진=장종태 의원실] 2026.08.01 vincent977@newspim.com

이번 선거는 장 의원과 박용갑 국회의원(대전 중구)의 2파전으로 진행됐다. 개표 결과 장 의원은 최종 득표율 53.68%를 얻어 46.32%를 기록한 박 의원을 제치고 시당위원장에 올랐다.

투표는 권리당원과 전국대의원을 대상으로 진행됐다. 권리당원 온라인 투표는 지난달 30일부터 31일까지 실시됐으며 선거인 3만7937명 가운데 1만2289명이 참여해 투표율은 32.38%를 기록했다.

권리당원 투표에서는 장 의원이 6594표(53.66%), 박 의원이 5695표(46.34%)를 각각 얻었다.

전국대의원 투표는 이날 정기당원대회 현장에서 온라인으로 진행됐으며 선거인 496명 중 361명이 참여했다. 장 의원은 전국대의원 투표에서 197표(54.57%)를 얻어 박 의원(164표·45.43%)을 앞섰다.

장 위원장은 수락연설에서 경선 이후 당내 화합을 최우선 과제로 제시했다.

그는 "당원들께서 부족한 장종태를 믿고 시당위원장이라는 막중한 자리를 맡겨주셨다"며 "당원이 당의 주인이 되는 시대를 만들고, 아름다운 경쟁을 한 박용갑 의원과 손을 잡고 힘을 모으겠다"고 밝혔다.

이어 "더 강한 민주당이 되어 이재명 대통령의 성공을 뒷받침하는 시간을 만들겠다"며 "당원 여러분께서 '장종태를 잘 선택했다'고 자랑스럽게 말하실 수 있도록 저의 모든 것을 바치겠다"고 강조했다.

장 위원장은 향후 시당 운영 방향으로 지역 조직 간 협력 강화와 정책 역량 확대를 제시했다. 7개 지역위원회가 상시적으로 소통하고 협력하는 '원팀 대전시당'을 구축하고 지방의원 교육과 정책 지원을 강화해 현장 대응력을 높이겠다는 계획이다.

vincent977@newspim.com