김민석, 민주 '첫 경선' 충청서 정청래에 승리...45.05% vs 44.61%

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 1일 충청권 순회경선 첫 당대표 선거를 실시했다
- 김민석은 충남·충북·대전·세종 합산 45.05%로 1위를 했다
- 정청래는 44.61%로 근소하게 뒤졌고 김민석이 303표 차 승리했다
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 충청권(충남·충북·대전·세종)에서 시작한 더불어민주당 8·17 전당대회 순회경선 첫 당대표 선거에서 김민석 후보가 정청래 후보를 앞서며 기선제압에 성공했다.
민주당은 1일 충남, 충북, 대전·세종으로 이어진 충청권 합동연설회를 마친 후 대전컨벤션센터에서 경선 결과를 발표했다.
충남, 충북, 대전, 세종 당원투표 결과 김 후보는 총 3만632표로 45.05%의 득표율을 기록했다. 정 후보는 3만329표로 44.61%, 송영길 후보는 7027표로 10.34%다.
지역별 득표율을 보면 ▲충남 김민석 45.65% 정청래 43.28% 송영길 11.07% ▲충북 김민석 47.39% 정청래 41.86% 송영길 10.75% ▲대전 정청래 48.23% 김민석 42.71% 송영길 9.06% ▲세종 투표 결과 정청래 50.28% 김민석 40.68% 송영길 9.04%다.
충남과 충북에서는 김 후보가 이겼고, 대전과 세종에서는 정 후보가 앞섰지만 투표수 차이에 따라 충청권 종합으로는 김 후보가 303표 앞서며 승리했다.
kimsh@newspim.com