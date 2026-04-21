[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월21일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 21일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 엔비디아 행동형 AI 진화, 트럼프 이란 핵시설 궤멸 발언 등 다양한 기사를 실었다.
- K스타 월드스타 등 주1회 뉴스레터도 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
21일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲똑똑한 비서였던 '답변형 AI'...엔비디아 "이젠 행동형 AI로 진화" ▲트럼프 "이란 핵시설 완전 궤멸…잔해 파내려면 오래 걸릴 것" ▲"美부통령, 21일 이슬라마바드로…이란 협상팀도 최고지도자 승인 받아" ▲이찬희 준감위원장 "삼성은 국민기업…노조 파업 신중해야" ▲3900원 파스타, 4000원 돈까스...'거지맵'이 찍어준 서울 가성비 명당은 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.