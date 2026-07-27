[갤럭시 언팩] 더 얇고 더 튼튼하게…폴더블 진화 이끈 '플렉스 티타늄'

티타늄 플레이트·합금 필름 결합…크리즈 줄이고 내구성 높여

"프라이버시보다 슬림화 우선"…사용자 경험 중심 기술 선택

디스플레이·힌지·배터리 재설계…'시스템 혁신'으로 완성도 높여

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 차세대 폴더블 스마트폰의 핵심 경쟁력으로 '플렉스 티타늄(Flex Titanium)'을 앞세웠다. 티타늄 이중 구조를 기반으로 얇기와 내구성, 크리즈 개선을 동시에 구현하는 한편 제품 전체를 다시 설계해 폴더블 완성도를 한 단계 끌어올렸다는 설명이다. 갤럭시 S26 울트라에서 호평받은 프라이버시 디스플레이도 과감히 제외하며 '더 얇고 더 가벼운 폴더블'이라는 사용자 경험에 개발 역량을 집중했다.

문성훈 삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당 부사장은 지난 23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 기술 브리핑에서 "고객이 폴더블을 어떻게 사용하고 무엇을 원하는지에 대한 이해가 혁신의 출발점"이라며 "더 크고 몰입감 있는 디스플레이, 더 얇고 가벼우면서도 강한 내구성, 울트라급 성능이라는 세 가지 핵심 경험을 하나의 제품 안에서 동시에 구현하는 것이 목표였다"고 밝혔다.

23일(현지시간) 영국 런던에서 삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당 문성훈 부사장이 폴더블 하드웨어 혁신에 대해 브리핑하는 모습 [사진=삼성전자]

◆티타늄 이중 구조로 크리즈·내구성 동시 개선

이번 신제품의 핵심은 삼성이 새롭게 정의한 플렉스 티타늄 기술이다. 기존 폴드7에도 티타늄 플레이트가 적용됐지만 이번에는 티타늄 플레이트와 티타늄 합금 필름을 결합해 하나의 시스템으로 발전시켰다. 특히 접히는 부분에는 단순한 직선형 구조 대신 위아래 크기가 다른 홀을 적용한 격자(Lattice) 패턴을 도입해 유연성과 내구성을 동시에 확보했다. 아래쪽은 화학 식각 공정으로 큰 홀을 만들고 위쪽은 초정밀 레이저 가공으로 작은 홀을 구현해 반복적인 접힘과 외부 충격을 효과적으로 흡수하도록 설계했다.

티타늄 합금 필름도 이번에 처음 적용됐다. 기존 고분자 소재 대신 초박형 티타늄 합금을 디스플레이 아래 배치해 접히는 부분을 지지하는 역할을 맡는다. 머리카락 굵기의 약 3분의 1 수준까지 얇게 가공한 티타늄 합금 필름이 화면 처짐을 줄이고 크리즈(접힘 자국)를 최소화하는 동시에 장기간 사용에도 내구성을 유지하도록 했다. 문 부사장은 "티타늄을 그대로 사용하는 것은 너무 단단해 폴더블 구조에 적용하기 어려웠다"며 "수많은 조성과 공정을 검토한 끝에 가장 적합한 합금을 찾아냈다"고 설명했다.

◆디스플레이부터 배터리까지 다시 설계

삼성은 이번 기술을 특정 부품의 혁신이 아니라 '시스템 설계'의 결과라고 강조했다. 제품 두께를 0.1㎜ 줄인 것도 디스플레이만 얇아져서가 아니라 방열 구조와 보강재, 배터리까지 모든 요소를 함께 최적화한 결과라는 설명이다. 확보한 내부 공간은 더 큰 배터리와 방열 설계에 활용했다. 문 부사장은 "폴더블은 얇고 가벼워야 한다는 것이 가장 중요한 가치 중 하나"라며 "제품 전체를 종합적으로 고려해야 가능한 변화"라고 말했다.

고객 경험을 반영한 세부 개선도 이뤄졌다. 최근 폴더블이 얇아지면서 "열기 어렵다"는 소비자 의견이 많아지자 힌지 구조와 디스플레이 장력, 모서리 디자인을 함께 조정해 손가락이 쉽게 들어갈 수 있도록 설계했다. 카메라 돌출에 대해서도 "광학 구조상 물리적 한계가 있지만 고객 불편을 줄이기 위해 더 얇은 카메라를 지속 연구하고 있다"고 밝혔다.

플렉스 티타늄 디스플레이 이미지 [사진=삼성전자]

◆프라이버시 대신 슬림화…기술 우선순위 조정

관심을 모았던 프라이버시 디스플레이는 이번 폴더블에서 제외됐다. 갤럭시 S26 울트라에 처음 적용돼 호평을 받은 기술이지만, 폴더블에서는 다른 과제의 우선순위가 더 높았다는 판단이다.

문 부사장은 "프라이버시 디스플레이의 시장 반응이 매우 좋은 만큼 어떻게 확산할지 깊게 고민하고 있다"면서도 "이번 폴더블은 내구성과 플렉서빌리티, 크리즈 최소화, 얇고 가벼운 디자인을 구현하는 데 더 큰 가치를 뒀다"고 설명했다. 이어 "플렉스 티타늄 구조에 프라이버시 디스플레이까지 적용하면 또 다른 기술적 도전이 필요한 만큼 향후 적용 가능성은 열어두고 검토하겠다"고 말했다.

문 부사장은 경쟁사와의 기술 경쟁보다 축적된 사용자 경험이 삼성의 가장 큰 경쟁력이라고도 강조했다. 그는 "폴더블을 처음 시장에 선보인 이후 7세대에 걸쳐 축적한 고객 인사이트와 설계 경험이 가장 큰 자산"이라며 "앞으로도 고객 경험을 중심으로 폴더블의 새로운 기준을 만들어 가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com