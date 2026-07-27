LG CNS, AI 신소재 개발 글로벌 협력체 창립멤버 선정

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 27일 커스프AI의 글로벌 협력체 AI 머티리얼즈 파운드리 창립멤버로 선정됐다
- LG CNS는 한국 대표로 국내 제조·소재기업의 신소재 개발을 AI 기반 글로벌 연구 생태계로 지원한다
- 플랫폼을 통해 고가 장비·AI 인프라 없이 신소재 개발 기간·비용을 줄이고, 데이터는 전용 서버에 분리·보호하며 특허는 의뢰 기업이 갖는다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG CNS가 영국 인공지능(AI) 스타트업 커스프AI의 글로벌 협력체 'AI 머티리얼즈 파운드리' 창립멤버로 선정됐다고 27일 밝혔다.
이 협력체에는 엔비디아, 메타, AMD 등 48개 글로벌 기업과 연구기관이 참여한다. LG CNS는 한국 IT 분야 대표 멤버로서 국내 소재 기업들의 신소재 개발을 지원한다.
AI 머티리얼즈 파운드리는 인공지능을 활용해 신소재 개발을 가속화하는 글로벌 연합이다. 3M, 머크 등 소재 분야 글로벌 기업들도 참여 중이다. 협력체는 참여기업들의 실험 데이터, 연구 네트워크, 컴퓨팅 인프라를 커스프AI의 AI 플랫폼에 통합해 신소재 개발 비용과 시간을 단축하는 것을 목표로 한다.
커스프AI는 2024년 노벨물리학상 수상자인 제프리 힌턴이 자문위원으로 활동 중이다. 최근 약 6800억원 규모의 투자를 받아 약 4조원의 기업가치를 인정받았으며, 아마존 창업자 제프 베이조스가 주요 투자자로 참여했다.
LG CNS는 플랫폼 딜리버리 파트너로서 국내 제조·소재기업들이 고가의 연구장비나 대규모 AI 인프라를 직접 구축하지 않고도 글로벌 연구 생태계를 활용할 수 있도록 돕는다.
플랫폼에 원하는 물질 개발을 위한 조건과 특성을 입력하면 AI가 학습한 실험 데이터를 토대로 후보 물질을 생성하고 검증한다. 핀란드 화학기업 케미라는 이 플랫폼을 이용해 수년 걸리던 개발 기간을 6개월로 단축했다.
LG CNS는 소재 데이터 처리부터 검증 결과 해석, 플랫폼 운영, 유지보수까지 담당한다. 고객사는 별도의 AI 전담 인력 없이도 신소재 개발 프로젝트를 진행할 수 있다.
플랫폼은 고객사 데이터를 독립된 전용 서버에서 관리하고 AI 모델 학습에 재사용하지 않는다. 신소재 관련 특허 소유권은 의뢰 기업이 갖도록 명확히 하고 있다.
kji01@newspim.com