키움운용, '미국CPU반도체TOP4+' ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- 키움투자자산운용이 27일 CPU ETF 신규 상장을 밝혔다.
- KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+는 28일 상장된다.
- 인텔·AMD 등 CPU 생태계 10개 종목에 투자한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
에이전틱 AI 확산으로 부각되는 CPU 병목현상 수혜 기대
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 오는 28일 'KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 27일 밝혔다.
키움투자자산운용에 따르면 해당 상품은 에이전틱 AI 시대 핵심 반도체로 주목받는 CPU 기업에 집중 투자하는 ETF다. 미국 CPU 시장을 대표하는 인텔, AMD, Arm홀딩스, 퀄컴에 약 80%를 투자하고, 나머지 약 20%는 엔비디아, 애플, TSMC, 브로드컴, 마벨 테크놀로지, 케이던스 디자인 시스템즈 등 CPU 생태계 관련 기업에 투자한다.
최근 AI 산업은 단순 생성형 AI를 넘어 스스로 판단하고 여러 작업을 수행하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 시대로 진화하고 있다. AI 모델 규모가 커질수록 GPU 활용률을 결정하는 병목 구간이 CPU 성능에 의해 좌우되면서 CPU 관련 기업들이 AI 인프라 투자 확대의 새로운 수혜 분야로 주목받고 있다.
KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ ETF는 이러한 변화에 맞춰 x86 생태계를 대표하는 인텔과 AMD, ARM 기반 생태계를 주도하는 Arm홀딩스와 퀄컴을 함께 편입해 CPU 산업의 양대 아키텍처에 동시에 투자할 수 있도록 설계됐다.
여기에 ARM 생태계에서 자체 CPU를 설계하는 엔비디아와 애플을 비롯해 TSMC, 브로드컴, 마벨 테크놀로지, 케이던스 디자인 시스템즈 등 CPU 설계·생산, AI 서버, 반도체 설계자동화(EDA) 분야 핵심 기업까지 편입해 CPU 산업 밸류체인 전반의 성장 기회를 추구한다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "AI 산업은 GPU 중심의 대규모 연산 경쟁에서 에이전틱 AI 시대로 발전하면서 CPU의 중요성이 빠르게 커지고 있다"며 "특히 AI가 여러 작업을 동시에 수행할수록 CPU는 시스템 전체를 조율하는 핵심 역할을 담당하게 될 것"이라고 말했다.
이어 "KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ ETF는 CPU 대표 기업과 관련 밸류체인 기업에 집중 투자하는 투자 솔루션으로, AI 인프라 변화에 대응하려는 투자자에게 새로운 선택지가 될 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com