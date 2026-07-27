BMW 파이낸셜, 신형 iX3 금융 혜택…월 납입금도 지원

AI 핵심 요약beta
- BMW 파이낸셜 서비스 코리아가 7월 더 뉴 iX3 구매 고객 대상 금융 프로모션을 진행했다
- 스마트 운용리스·렌트 이용 시 중고차 가치를 최대 63% 보장하고 선착순 250명에 월 납입금 최대 25만원을 지원했다
- 뉴 풀케어 프로그램과 충전카드·부품 수리비 면제 등 차량 관리 혜택을 최대 3년간 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 파이낸셜 서비스 코리아가 차세대 전기 스포츠액티비티차량(SAV) '더 뉴 BMW iX3' 구매 고객을 대상으로 중고차 가치 보장과 차량 관리 혜택을 결합한 금융 프로모션을 진행한다.
BMW 파이낸셜 서비스 코리아는 7월 중 금융상품을 이용해 더 뉴 BMW iX3를 계약하는 고객에게 특별 금융 혜택을 제공한다고 밝혔다.
BMW 스마트 운용리스와 렌트 상품 이용 고객에게는 기본 중고차 가치에 2%를 추가 보장한다. 계약기간 36개월, 연간 주행거리 1만㎞ 기준으로 스마트 운용리스를 이용하면 중고차 가치를 최대 63%까지 보장받을 수 있다.
일반 할부와 스마트 할부, 운용리스, 장기 렌트 이용 고객 가운데 선착순 250명에게는 월 납입금을 최대 25만원까지 한 차례 지원한다.
스마트 운용리스 또는 스마트 할부 이용 고객에게는 차량 흠집과 찌그러짐, 전면 유리, 차량 키, 휠·타이어 손상 등을 보상하는 'BMW 뉴 풀케어 프로그램'을 1년간 제공한다.
3월 19일부터 7월 5일까지 사전 예약한 뒤 올해 안에 차량을 출고·등록하는 고객은 뉴 풀케어 혜택을 3년간 받을 수 있다. BMW 코리아는 이들 고객에게 100만원 상당의 충전카드도 별도로 제공한다.
스마트 운용리스 고객에게는 계약 종료 후 차량 반납 시 발생하는 원상복구 비용 가운데 부품 수리비를 최대 100만원까지 면제하는 프로그램도 적용한다.
중고차 가치 보장과 뉴 풀케어 프로그램은 8월에도 이어질 예정이다.
chanw@newspim.com