구윤철 "비거주 주택, 실거주와 같은 혜택 어렵다"

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정부, 부동산 세제 개편 시동

"집은 사는 곳이자 공공재"

다주택·비거주엔 세금 더, 매도 때는 숨통

비거주·다주택 과세 강화 검토

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 27일 "비거주 주택에 거주용 주택과 동일한 세제 혜택을 주기는 어렵다"며 "다만 보유세 강화에 따른 양도소득세 부담 차등화 방안도 검토할 것"이라고 말했다.

구 부총리는 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '부동산 정책 국민 대토론회'에서 실제 거주하지 않으면서 보유한 주택에 대한 과세 문제와 관련해 이같이 밝혔다.

구 부총리는 "거주하지 않으면서 주택을 계속 보유하는 경우에도 실제 거주하는 주택과 같은 세제 혜택을 줘야 하는지를 두고 찬반 의견이 많다"며 "비거주 주택을 거주용 주택과 동일하게 취급하기는 어렵지 않을까 생각한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 한성숙 국무총리(왼쪽)가 27일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.27 yeawon2@newspim.com

세제 개편이 징벌적으로 세금을 인상하거나 국민 부담을 무조건 늘리려는 차원은 아니라는 취지다. 정부는 초고가 주택이 중저가 주택보다 상대적으로 낮은 세 부담을 지고 있다는 의견도 검토하기로 했다.

구 부총리는 "주택 가격과 보유 목적에 따른 정당하고 합리적인 세 부담이 무엇인지 고민하고 있다"며 "초고가 주택의 세 부담이 낮다는 의견이 있고, 집이 없는 국민이 많은 상황에서 다주택을 보유하려는 이유가 무엇이냐는 의문도 있다"고 말했다.

보유세 인상과 함께 양도소득세를 조정할 가능성도 제기됐다. 보유 단계에서 세 부담을 높이면서 양도 단계의 세금까지 무겁게 유지하면 이른바 '매물 잠김' 현상이 심해질 수 있기 때문이다.

이와 관련해 구 부총리는 "거주하지 않는 주택을 장기간 보유하거나 여러 채의 주택을 보유한 경우에는 양도세 부담을 차등화하는 방안을 고려할 것"이라고 말했다.

빌라와 오피스텔, 도시형생활주택 등 비아파트 공급을 늘리기 위한 지원책도 마련하기로 했다. 다만 수요자에게 세제 혜택을 확대하는 방안에 대해서는 신중한 입장을 보였다.

구 부총리는 "수요 측면에서는 고민이 많다"며 "특정 주택 유형으로 쏠림 현상이 나타날 수 있다"고 우려했다. 세제 혜택이 특정 유형의 주택으로 수요를 몰아 또 다른 가격 상승이나 투기 수요를 불러올 수 있다는 의미다.

분양권 양도세율 완화 요구에 대해서는 시장 안정과 주거 안정을 함께 고려해 추가로 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

구 부총리는 "집은 사는 곳이며 공공재적 성격이 강하다"며 "살지도 않는 집을 여러 채 보유하거나 거주하지 않을 집을 매입하는 것은 국민 주거 안정에 도움이 되지 않는다"고 말했다.

이외에도 정부는 무주택자의 주거 안정을 위해 공공임대주택과 비아파트 공급을 늘리고, 임대료 부담을 완화하는 방안도 추진할 계획이다.

구 부총리는 "공공임대와 비아파트 공급을 확대하기 위해 가능하면 세제 지원도 늘리는 등 노력하겠다"고 덧붙였다.

wideopen@newspim.com