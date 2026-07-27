위메이드 위믹스 또 해킹..."스테이블 코인 비정상 발행"

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 26일 저녁 위믹스달러 컨트랙트가 해킹돼 77억원 피해를 입었다.
- 공격자는 위믹스달러 522만개를 비정상 발행해 위믹스와 USDC.e로 바꾼 뒤 ETH·USDT 등으로 분산했다.
- 위메이드는 브릿지 기능을 전면 중단하고 거래소·발행사에 자산 동결을 요청하며 추적에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 위메이드의 블록체인 플랫폼 위믹스(WEMIX)가 스테이블코인 위믹스가 1년여 만에 또 다시 해킹됐다.
위믹스는 27일 공지를 통해 "지난 26일 오후 6시 17분 위믹스 달러(WEMIX$) 관련 컨트랙트의 오너 권한이 탈취돼 위믹스가 비정상적으로 발행되고 USDC.e가 외부로 반출된 사실을 확인했다고 밝혔다.
위믹스에 따르면 공격자는 약 522만5525개의 위믹스 달러를 비정상적으로 발행한 뒤 이를 3만736 위미스와 72만4198.27 USDC.e로 전환했다.
전환된 USDC.e는 브릿지를 통해 이더리움과 BNB체인(BSC)으로 이동한 뒤 ETH와 USDT 등으로 교환돼 분산됐으며 일부 자금은 중앙화 거래소(CEX)로 유입된 것으로 파악됐다. 위믹스달러는 위메이드가 위믹스 재단을 통해 발행한 달러 연동 스테이블코인으로 이번 해킹 피해 규모는 약 77억원에 달한다.
위믹스는 "현재 공격자 지갑과 자금 이동 경로를 추적하고 있으며 관련 글로벌 거래소와 스테이블코인 발행사에 자산 동결과 협조를 요청했다"며 "일부 거래소에서는 공격자 관련 주소에 대한 동결 조치가 이뤄졌다"고 전했다.
위믹스는 메인넷 위믹스3.0에서 다른 블록체인으로 자산을 이동하는 브릿지 기능을 전면 중단하고 관련 서비스도 일시 중단했다.
위믹스는 지난해 3월 90억원어치 대규모 해킹 피해를 당한 바 있다. 신원 미상의 공격자는 위믹스 플레이 브릿지 시스템 내 지갑에 접근해 위믹스 코인을 외부 지갑으로 전송해 해외 거래소로 빼돌려 매도한 것으로 확인됐다.
이에 위믹스는 보안 문제로 국내 가상자산 거래소 연합체인 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에 의해 상장폐지됐다.
origin@newspim.com