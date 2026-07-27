마이다스에셋, 바이오헬스케어 액티브 ETF 상장

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KRX 헬스케어 지수 비교지수로 국내 관련 기업 선별 투자

메가트렌드·실적·이벤트·가치평가 등 4개 전략 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 마이다스에셋자산운용은 오는 28일 'MIDAS 바이오헬스케어액티브 상장지수펀드(ETF)'를 유가증권시장에 상장한다고 27일 밝혔다.

이번 상품은 지난 5월 출시한 'MIDAS 코스닥액티브 ETF'에 이어 마이다스에셋이 두 번째로 선보이는 액티브 ETF다. KRX 헬스케어 지수를 비교지수로 삼고 국내 바이오·헬스케어 기업을 선별해 비교지수를 웃도는 수익률을 추구한다.

마이다스에셋은 기업 중심의 상향식 리서치를 바탕으로 편입 종목을 선정한다. 펀드매니저가 기업 방문과 산업 분석을 통해 투자 종목을 발굴하고 성장 가능성이 높다고 판단한 기업에 집중 투자하는 방식이다.

ETF 운용에는 ▲글로벌 헬스케어 메가트렌드 ▲실적 기반 성장기업 ▲기업 이벤트 ▲가치평가 기반 투자 등 4개 전략을 적용한다.

마이다스에셋자산운용 로고. [사진=마이다스에셋자산운용]

글로벌 헬스케어 메가트렌드 전략은 비만·알츠하이머 치료제와 항체약물접합체(ADC) 등 글로벌 제약산업의 성장 분야에 속한 기업과 관련 공급망 기업을 투자 대상으로 삼는다.

실적 기반 성장기업 전략에서는 의료기기와 미용 의료기기, 의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업 가운데 현금 창출 능력과 수익성을 갖춘 종목을 편입한다. 마이다스에셋은 이를 통해 바이오 업종의 주가 변동성을 낮추는 것을 목표로 하고 있다.

기업 이벤트 전략은 글로벌 학회의 임상 결과 발표와 주요 국가의 신약 승인, 기술수출, 인수합병(M&A) 등 기업가치에 영향을 줄 수 있는 일정을 활용해 투자 종목을 발굴하는 방식이다.

가치평가 전략에는 임상 성공 가능성을 반영하는 위험조정순현재가치평가(rNPV) 기법을 활용한다. 회사는 해당 평가를 통해 시장가치가 기업가치보다 낮다고 판단되는 바이오 기업을 선별할 예정이다.

마이다스에셋은 펀드매니저의 기업·산업 분석에 인공지능(AI) 기반 데이터 분석 시스템도 적용하고 있다. 회사 측은 펀드매니저의 정성적 분석과 AI의 데이터 처리 결과를 종목 발굴과 투자 판단에 함께 활용한다고 설명했다.

dconnect@newspim.com