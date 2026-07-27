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2026.07.27 (월)
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英·EU 관계 '리셋' 쉽지 않네… 이번엔 테크 스타트업 펀드에 영국 참여 문제로 삐걱

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AI 핵심 요약

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  • 프랑스가 27일 영국의 EU 펀드 참여에 제동 걸었다.
  • 영국은 스케일업 유럽 펀드에 1억5000만유로 출자 합의했다.
  • EU와 영국은 리셋 협상서 잇단 갈등을 겪고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 프랑스가 50억 유로(약 8조4000억원) 규모의 유럽연합(EU) 기술 스타트업 투자펀드 '스케일업 유럽 펀드'에 영국이 참여하는 것에 대해 문제를 제기했다고 파이낸셜타임스(FT)가 27일(현지 시각) 보도했다.

브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴) 이후 양측은 유대·협력 강화를 위해 '리셋(reset·관계 재설정)' 협상에 심혈을 기울이고 있지만 이 같은 협상을 둘러싼 양측 긴장은 계속되고 있다는 관측이 제기됐다. 

[AI 일러스트=장일현 특파원]

영국은 지난 2016년 6월 국민투표를 통해 EU 탈퇴를 결정했고, 2020년 1월 31일 기해 공식 탈퇴했다. 이후 양측은 2023년 9월 영국이 EU의 '호라이즌 유럽(Horizon Europe)'에 준회원국으로 참여하는데 합의했고, 2024년 1월 1일 영국의 준회원국 지위가 공식 발효됐다. 

호라이즌 유럽은 EU의 최대 연구·혁신(R&I) 지원 프로그램으로 규모는 2021~2027년 약 955억 유로(약 160조원)에 달한다. 

이중 하나가 EU 내 혁신 스타트업과 첨단기술 기업을 집중 지원하는 유럽혁신위원회(EIC)이고, 스케일업 유럽 펀드는 EIC가 추진하는 대규모 성장자본 펀드이다. '호라이즌 유럽 > EIC > 스케일업 유럽 펀드'의 구조인 것이다. 

지난해 10월 출범한 스케일업 유럽 펀드는 스웨덴의 사모펀드 회사 EQT가 운용하며 2027년 이후 추가 출자(2차 펀드레이징)를 통해 규모를 더 키운다는 계획을 추진하고 있다. 

이 상황에서 최근 영국이 이 펀드에 1억5000만 유로를 출자하기로 합의했다는 보도가 나왔는데 구체적인 조건과 투자 수혜 규모에 대한 세부 내용은 아직 확정되지 않은 것으로 알려졌다. 

한 EU 외교관은 "프랑스가 이의를 제기하고 있다"며 "프랑스는 영국이 EU 회원국이 아닌데도 왜 영국에 기회를 제공해야 하느냐"고 주장했다. 다른 외교관은 "프랑스 이외에 다른 3~4개 회원국도 영국의 참여를 허용할 경우 '우리에게 돌아오는 것이 무엇이냐'고 묻고 있다"며 "일부는 참여에 상응하는 대가가 필요하다고 주장하고 있다"고 말했다.

프랑스 측은 원칙적으로 영국 참여에 반대하지는 않지만 비(非)EU 국가인 영국이 어떤 방식으로 참여해야 하는지에 대해 EU 집행위에 세부 내용을 요청했다고 한다. 

FT는 "EU 회원국은 이 펀드에서 전체 자금의 25%를 초과해 유치할 수 없는 상한(cap)이 적용된다"며 "이 상한이 비EU 국가에는 어느 정도 수준이 돼야할지, 출자 규모와 자금 배분 수준을 어떻게 연계할지에 대해 여전히 미해결 쟁점이 남아있다"고 했다. 

EU 집행위원회 대변인은 "논의가 계속되고 있다. 현재로서는 어떤 입장에 대해서도 언급하기에는 시기상조"라고 말했다.

EU 집행위 측은 이 펀드에 대한 영국의 참여를 적극적으로 밀어붙이고 있다. 

에카테리나 자하리에바 EU 집행위 스타트업·연구·혁신 담당 집행위원은 지난 5월 "영국의 펀드 참여에는 상호 이해관계가 있다"고 말했다. 영국 참여는 서로에게 윈윈(win-win) 전략이 될 수 있다는 뜻이었다.  

한편 영국과 EU의 리셋 협상은 끊임없이 이어지는 반발과 문제 제기, 충돌, 결렬 등의 진통을 겪고 있다. 

우크라이나 전쟁 발발 이후 EU가 가장 중요하게 추진하는 정책 중 하나인 1500억 유로 규모의 EU 방위조달 펀드 참여를 둘러싼 협상이 대표적이다. 영국은 EU 측이 이 펀드 참여 조건으로 수십억 유로 규모의 분담을 요구하자 이를 거부했고, 협상은 지난해 11월 결렬됐다. 

FT는 "양측은 식물 및 동물성 제품에 대한 국경 검역을 폐지하는 협정, 영국과 EU의 탄소가격제를 다시 연계하는 협정,18~30세를 대상으로 하는 제한적인 청년 경험 제도를 추진하고 있지만 양측 간에 상당한 입장 차이가 있다"고 말했다. 

ihjang67@newspim.com

 

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엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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