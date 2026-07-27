李대통령, 프랑스·스페인 산불에 "하루빨리 진화돼 피해 없기를"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 27일 브라질에서 프랑스·스페인 산불 피해 위로 메시지를 전했다
- 예기치 못한 재난으로 어려움을 겪는 이들에게 위로의 뜻을 밝혔다
- 산불 진화와 구조에 헌신하는 대원들에게 경의를 표하며 조속한 피해 진정과 일상 회복을 기원했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령이 프랑스와 스페인 등에서 이어지고 있는 산불과 관련해 "산불이 하루빨리 진화돼 더 이상 피해가 없기를 바란다"고 밝혔다.
27일 이 대통령은 국빈 방문 중인 브라질 현지에서 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "프랑스와 스페인에서 계속되고 있는 산불로 큰 피해가 발생하고 있다는 소식에 안타까움을 금할 수 없다"면서 위로의 글을 올렸다.
이 대통령은 "예기치 못한 재난으로 어려움을 겪고 계신 모든 분들께 위로의 말씀을 전한다"고 했다.
이어 "아울러 위험을 무릅쓰고 산불 진화와 구조 활동에 헌신하고 계신 구조대원과 관계자 여러분께 경의를 표한다"며 "산불이 하루빨리 진화되어 더 이상의 피해가 없기를 바라며, 조속히 안정을 되찾아 평온한 일상을 회복하시길 진심으로 기원한다"고 전했다.
calebcao@newspim.com