황이주 울진군수 "부서 간 협업...현안사업 속도감 있는 추진" 주문

AI 핵심 요약beta
- 황이주 울진군수가 27일 민선9기 업무보고회를 주재했다.
- 부서 간 협업을 강조하며 현안사업 속도감 추진을 주문했다.
- 울진군은 공약 이행계획을 점검하고 정기 관리할 계획이다.
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[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 황이주 경북 울진군수가 부서 간 업무 협업을 강조하고 현안사업의 속도감 있는 추진을 주문했다. 민선 9기 주요 업무 보고회 자리에서다.
27일 울진군에 따르면 황 군수는 지난 20일 정책홍보실을 시작으로 28일까지 실·과·소 및 산하기관을 대상으로 한 민선 9기 주요 업무 계획 보고회를 이어 오고 있다.
이번 보고회는 민선 9기 출범에 따라 군정 운영 방향을 공유하고 부서별 핵심 추진 과제와 민선9기 공약 사업 이행계획을 점검하기 위해 마련됐다.
황 군수는 "군정의 성과는 계획이 아니라 실행으로 평가받는다"며 "부서 간 업무 칸막이를 걷어내고 협업하여, 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있게 추진해 달라"고 주문했다.
울진군은 이번 보고회에서 제시된 부서별 과제를 토대로 추진 상황을 정기적으로 점검해 나갈 계획이다.
nulcheon@newspim.com