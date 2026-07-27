[오늘날씨] 한낮 37도 '찜통더위'…수도권·강원 소나기

AI 핵심 요약beta
- 27일 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원에 소나기가 내리겠다.
- 낮 최고기온 37도까지 올라 무더위가 이어지겠다.
- 미세먼지는 전 권역에서 오전과 오후 모두 좋음 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 27일은 낮 최고기온이 37도까지 오르는 등 무더운 날씨를 보이는 가운데 수도권과 강원도, 충북북부 지역을 중심으로 소나기가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 구름이 많은 가운데 수도권과 강원영서는 새벽부터 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 강원영동, 충남내륙, 충북, 경북, 경남북부에도 곳에 따라 오후 한때 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권 10~50mm, 서해5도 5~20mm, 강원내륙·산지 10~60mm, 강원북부동해안 5~20mm, 충북북부 5~20mm다.
아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 28~37도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 33도 ▲강릉 33도 ▲청주 35도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 35도 ▲대구 37도 ▲부산 35도 ▲울산 36도 ▲제주 33도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com