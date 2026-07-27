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열차 이상 알고도 운행하면 형사처벌…철도 안전대책 강화

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AI 핵심 요약

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  • 국토교통부가 27일 열차사고 예방 위해 철도차량 정비 강화대책을 내놨다
  • 노후 전기장치 교체·AI 기반 CBM 도입해 고장 예측하고 이상 장치 발견 시 영업운행을 금지한다
  • 예비열차 상시 배치·공동조사 TF·정비로봇 등으로 고장 대응과 정비환경 개선에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

20년 넘은 고속차량 53%·일반차량 62%
철도차량 정비 전주기 강화대책 추진
고장 우려 장치 선제 교체
AI로 이상징후 예측도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 앞으로 탈선이나 화재로 이어질 수 있는 주요 장치에서 이상이 발견된 열차의 영업운행이 원칙적으로 금지된다. 노후 열차 증가와 기후변화로 차량 부담이 커진 만큼 예방정비부터 현장 대응, 원인 분석, 정비기준 개선까지 전 과정을 강화할 방침이다.

KTX 산천 열차 모습 [사진=뉴스핌DB]

27일 국토교통부는 열차 고장으로 인한 철도사고와 운행장애를 예방하기 위해 '철도차량 정비 전주기 강화대책'을 추진한다고 밝혔다.

열차 고장에 따른 운행장애는 2019년 185건에서 2021년 76건, 2023년 68건으로 감소했지만 2025년에는 74건으로 다시 늘었다. 올해 상반기에도 40건이 발생해 지난해 같은 기간 31건보다 9건 증가했다.

차량 노후화도 심화하고 있다. 운행한 지 20년이 넘은 차량은 고속차량의 53%, 일반차량의 62%에 달한다. 해외보다 높은 열차 운행률에 폭염과 한파 등 극한 기후까지 겹치면서 차량 성능 저하와 고장 위험이 커지고 있다는 게 국토부의 설명이다.

◆ 노후 전기장치 30개 품목 교체…AI로 고장 예측

정부는 고장 우려가 큰 노후 장치를 선제적으로 전면 교체하기로 했다. 고속열차의 노후 전기장치 30개 품목에는 2030년까지 총 2000억원을 투입한다. 연간 2회 이상 같은 고장이 발생한 장치는 '고장빈발부품'으로 지정해 특별 관리한다.

고장 시 탈선으로 이어질 수 있는 주행장치는 품질과 성능을 개선하고 정비 실적을 한국교통안전공단(TS)의 철도차량이력관리시스템에 등록한다. 외부 업체가 맡는 부품 수리와 정비는 업체 선정 단계에서 현장실사를 하고 부품 입고 때 현품시험을 실시하는 등 사전 검증을 강화한다.

정비 방식은 일정한 주기에 맞춰 부품을 교체하는 방식에서 차량 상태를 실시간으로 확인하는 CBM(상태기반정비) 체계로 전환한다. KTX-이음과 KTX-청룡 등 신규 차량의 동력·주행·전력·신호·출입문·냉난방 장치 등 16개 장치에 센서를 설치하고 수집된 데이터를 AI로 분석한다.

현재 실시간 고장 진단 수준인 기능을 2028년에는 고장 전 이상징후 진단, 2030년에는 부품의 남은 수명 예측까지 고도화할 계획이다. 운영기관과 차량 제작사, 대학 등이 참여하는 상태기반정비센터도 운영한다.

◆ 이상 열차 영업운행 금지…6개역에 예비열차 배치

열차 운행 중 이상 징후를 조기에 발견하기 위한 감시장치도 늘린다. 운전실의 운행정보 전송시스템을 고도화하고 주행장치 발열검지시스템을 대전·동대구·익산 등 주요 역사로 확대한다. 고속선에는 차축 과열을 실시간으로 측정하는 HBD(차축온도감지장치)를 추가 설치한다.

비상 상황에서는 고속선 기준 전국 어디서나 30분 안에 대체열차를 투입할 수 있도록 서울역과 광주송정역, 부산역, 수서역, 오송역, 경주역 등 6개 거점역에 예비열차를 상시 배치한다.

동력과 주행, 제동 등 탈선을 유발할 수 있는 14개 주요 장치에서 고장이나 이상징후가 발견되면 영업운행을 원칙적으로 금지한다. 정비되지 않은 차량인 것을 알고도 운행하면 철도안전법에 따라 2년 이하 징역이나 2000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.

◆ 고장 원인 공동조사…노후 차량기지 개선

주요 고장이 발생하면 국토부와 한국철도기술연구원, 한국교통안전공단, 차량 제작사 등이 참여하는 원인조사 태스크포스(TF)를 구성한다. 현장조사와 시험, 기술분석, 정비실태 점검을 통해 고장 원인과 책임 소재를 밝히고 조사 결과를 정비 매뉴얼과 차량 기술기준에 반영한다.

차량 기술자료와 사고·고장 사례, 정비이력을 종합적으로 분석해 작업자에게 실시간 정비 지침을 제공하는 'AI 차량유지보수 플랫폼'도 개발한다. 운영기관별로 흩어진 차량 관리시스템은 하나의 정비 데이터베이스로 연계한다.

빗물 누수와 설비 노후 등으로 정비환경이 열악한 차량기지는 관계기관 합동 TF(태스크포스)를 통해 개선한다. 위험하거나 작업자가 꺼리는 공정에는 정비로봇을 도입하고 차량 차륜 자동검사시스템 개발에는 2026년부터 2029년까지 113억원을 투입한다.

김태병 국토부 철도국장은 "노후화와 기후변화, AI 기술 등 열차 운행환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 정비체계를 근본적으로 개선하는 것이 중요하다"며 "예방 중심의 정비체계를 정착시키고 현장 대응역량과 정비기반을 혁신하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 정부가 '철도차량 정비 전주기 강화대책'을 마련한 이유는 무엇인가요?

A. 열차 고장에 따른 철도사고와 운행장애가 다시 늘고 있기 때문입니다. 올해 상반기 운행장애는 40건으로 지난해 같은 기간보다 9건 증가했고, 운행한 지 20년이 넘은 차량도 고속차량의 53%, 일반차량의 62%에 달합니다.

Q. 노후 차량의 고장을 줄이기 위해 어떤 조치를 추진하나요?

A. 고속열차의 노후 전기장치 30개 품목을 2030년까지 전면 교체하며 총 2000억원을 투입합니다. 연간 2회 이상 같은 고장이 발생한 장치는 '고장빈발부품'으로 지정해 특별 관리하고 주행장치의 품질과 성능도 개선합니다.

Q. AI를 활용한 상태기반정비는 어떻게 운영되나요?

A. KTX-이음과 KTX-청룡 등 신규 차량의 주요 장치 16개에 센서를 설치해 차량 상태 데이터를 수집하고 AI로 분석합니다. 2028년에는 고장 전 이상징후를 진단하고 2030년에는 부품의 남은 수명까지 예측할 수 있도록 기능을 고도화할 계획입니다.

Q. 열차 이상이 발견되면 운행은 어떻게 제한되나요?

A. 동력과 주행, 제동 등 탈선으로 이어질 수 있는 14개 주요 장치에서 고장이나 이상징후가 발견되면 영업운행이 원칙적으로 금지됩니다. 정비되지 않은 차량인 것을 알고도 운행하면 2년 이하 징역이나 2000만원 이하 벌금에 처할 수 있습니다.

Q. 열차 고장으로 운행이 중단될 경우 대체열차는 어떻게 투입되나요?

A. 고속선 기준 전국 어디서나 30분 안에 대체열차를 투입할 수 있도록 서울역과 광주송정역, 부산역, 수서역, 오송역, 경주역 등 6개 거점역에 예비열차를 상시 배치합니다.

chulsoofriend@newspim.com

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삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
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엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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