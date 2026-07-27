스마일게이트, '러버덕 작가' 호프만 고양이 조형물 제주 설치

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

귤과 돌코리숲 세계관 담은 '탠저린 캣'

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 제주 라이프스타일 콘텐츠 파크 '돌코리숲'에 네덜란드 설치미술가 플로렌타인 호프만의 대형 신작 '탠저린 캣'을 설치했다.

호프만은 2014년 서울 석촌호수에 초대형 노란 오리 '러버덕'을 설치해 약 500만 명의 관람객을 모은 작가다. 탠저린 캣은 호프만이 고양이를 소재로 한 첫 작품이며 돌코리숲에서만 볼 수 있다.

스마일게이트가 제주 라이프스타일 콘텐츠 파크 '돌코리숲'에 네덜란드 설치미술가 플로렌타인 호프만의 대형 신작 '탠저린 캣'을 설치했다. [사진= 스마일게이트]

길이 16.3m, 높이 7.3m 규모의 탠저린 캣은 제주의 상징인 귤과 돌코리숲의 고양이 세계관을 표현했다. 작품의 표면은 귤 껍질의 질감을 담았으며, 길게 말려 올라간 꼬리는 귤 껍질이 벗겨지는 모습을 형상화했다.

관람객은 작품 주변을 걸으며 각자의 기억과 상상을 더해 작품을 완성하는 경험을 할 수 있다.

돌코리숲은 스마일게이트가 과거 소인국 테마파크 부지 약 1만8000평에 조성한 전시·정원·예술·식음 결합형 복합 파크다. 지난 4월 30일 제주 서귀포시 안덕면에 개장했으며 실내 전시관 '돌코리 마을'과 야외 정원 '돌코리 가든'을 중심으로 고양이를 주제로 한 국내외 아티스트 작품을 감상할 수 있도록 설계됐다.

이정준 스마일게이트 캣파크뮤지엄 대표는 "탠저린 캣은 지역의 고유한 정체성을 새로운 예술 작품으로 승화해, 국내외 관람객에게 돌코리숲에서만 가능한 특별한 예술 경험을 선사한다"며 "단순한 조형물이나 포토존을 넘어 예술과 관광, 지역 문화가 결합된 새로운 문화 콘텐츠로서 제주를 대표하는 랜드마크로 자리매김할 것"이라고 말했다.

한편 돌코리숲은 스마일게이트가 과거 소인국 테마파크가 있던 약 1만8000평 규모 부지에 새로 조성한 전시·정원·예술·식음(F&B) 결합형 복합 라이프스타일 콘텐츠 파크로 지난 4월 30일 제주 서귀포시 안덕면에 문을 열었다.

제주 설화 속 '돌코냉이(돌고양이)'라는 단어에 마을을 뜻하는 '리'를 더해 이름을 지었다. 실내 전시관 '돌코리 마을'과 야외 정원 '돌코리 가든'을 중심으로 고양이를 주제로 한 국내외 아티스트 작품을 산책하듯 감상할 수 있도록 설계됐다. 이번 '탠저린 캣' 설치를 계기로 외부 조형물과 고양이 캐릭터를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

origin@newspim.com